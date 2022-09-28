TikTok Sahte Hesap Kaldırma İşlemlerine Dair Yeni Raporunu Paylaştı

Bytedance'ın sahip olduğu sosyal video platformu TikTok, bugün en son Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nda sahte hesapları kaldırma üzerine yeni verileri paylaştı.

Bu yıl 1 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar olan dönemi kapsayan rapor, video ve hesapların yayından kaldırılmasıyla ilgili. TikTok, önceki çeyrekte kaldırdığı 20.8 milyon hesaba göre %61'lik bir artış olduğunu öne sürüyor ve bu çeyrekte 33.6 milyon sahte hesabı kaldırdığını bildiriyor.

Geçen yılın ikinci çeyreğine baktığımızda, TikTok sahte hesap kaldırma oranının 12 ayda %2.000'den fazla arttığını gösteriyor.

Kayıt Aşamasında Engellenen Spam Hesaplar da Azaldı

Sahte bir hesabın tanımı durumdan duruma değişiyor ancak genellikle gerçek olmayan biri veya bir şey olduğunu iddia eden herhangi bir hesaba atıfta bulunuyor. Bu, bir ünlü, siyasi figür, marka veya kötü niyetleri olan dolandırıcı hesaplar anlamına gelebilir.

Belki de burada en ilginç olan şey, sahte hesap kaldırma işlemleri görünüşte artarken, kayıt aşamasında engellenen spam hesaplarının sayısının çarpıcı bir şekilde azalması ve ilk çeyrekte yaklaşık 202 milyondan 75 milyona düşmesidir. TikTok'a göre bu bir tesadüf değil, esasen TikTok'un spam hesapları algılama yeteneklerini geliştirmesinden kaynaklanıyor.