TikTok, Seri Ödeme Duvarı Özelliğini Daha Fazla Yaratıcıyı Kapsayacak Şekilde Genişletiyor

Seri ilk kez mart ayında duyuruldu ve kullanıcıların video koleksiyonlarından 190 $'a kadar kazanmalarına olanak sağladı. İçerik oluşturucular ayrıca 20 dakikaya kadar daha uzun videolar hazırlayabilir. Normal TikTok videolarının 10 dakika sınırı bulunurken bir seri, 80 video içerebilir.

TikTok'un Seri Özelliği Artık 94 Ülkedeki Kullanıcılara Sunuluyor

Para kazanma özelliğine hak kazanmak için içerik oluşturucuların bir dizi gereksinimi karşılaması gerekir. Bu gereksinimler;

18 yaşını doldurmuş olmak,

Seçili bölgelerde yaşıyor olmak,

10.000 takipçiye sahip olmak

30 günlük bir hesaba sahip olmak.

Ayrıca kullanıcılar, son 30 gün içinde herkese açık üç video yayınlamış ve 1.000 görüntülemeye ulaşmış olmalılar. Kullanıcı, TikTok'un Topluluk Kurallarını defalarca ihlal ettiyse, hak kazanamaz.

Bu yeni güncellemele için kullanıcılar, TikTok uygulamasında İçerik Oluşturucu Merkezi'ne tıklayarak "serilere" başvurabilir.

Dün güncellenen bir gönderide TikTok, içerik oluşturucuların uygulamadan gelir elde etme şeklini geliştirmeye devam edeceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı. "Seri ilk aşamalarında ve sürekli olarak içerik oluşturucu topluluğumuz için deneyimi ve içerik oluşturucuların ödüllendirilme şeklini iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz. Topluluğumuzdan geri bildirim almak için sabırsızlanıyoruz!”