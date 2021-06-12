TikTok'un Siber Zorbalıkla Mücadelede Farkındalığı Arttıracak Çağrısı!

TikTok, siber zorbalıkla mücadele konusunda farkındalığı arttırmak için yeni bir hashtag kampanyası oluşturdu ve sosyal medya kullanıcılarından siber zorbalığın olumsuz sonuçlarını bildirmeleri için bu hashtagi kullanmalarını istedi.

TikTok'tan Siber Zorbalıkla Mücadele İçin Hashtag Kampanyası

TikTok, sosyal medya alanında çok hızlı bir şekilde yükselerek ismini tüm dünyaya duyurdu. Sosyal medya platformu artık uzun bir süredir hem en çok indirilen uygulamalarda hem de en çok kazanan uygulamalarda birinci sırada yer alıyor.

Sosyal medya platformunun şu anda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor ve bu sadece uygulamanın kullanıcılara sunduğu eğlenceli ve şaşırtıcı özelliklerden değil, kullanıcılarının sosyal medya platformunun yürüttüğü bu kampanyaların çeşitliliğinden de kaynaklanıyor. Sosyal medya platformunun kullanıcıları, TikTok'un bu gibi kampanyalarla bazı konulara dikkat çekmesini takdir ediyor.

Sosyal medya platformu şimdi de insanların çevrim içi ortamda zorbalıklara dikkat çekmek için yeni bir kampanya oluşturdu. Çarşamba günü siber zorbalığa son verme fikri ile ortaya çıkan TikTok, dünya çapında bir kampanya başlattı. Bu kampanyanın amacı, kullanıcıların zorbalıkla ilgili videolar çekmesi ve bu konuya dikkat çekerek siber zorbalık konusundaki farkındalığı arttırmak.

Her geçen gün büyüyen kullanıcı kitlesi ile sosyal medya devlerinden biri olmaya doğru adım adım ilerleyen TikTok, kullanıcıların zorbalıkla ilgili videolar oluşturması ve zorbalığın birinin hayatında ne gibi etkileri olabileceğini belirtmesi için onları #CreateAwareness hashtagi ile video paylaşmaya teşvik etti.

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketinin yöneticisi Kudzi Chikumbu ile politika yöneticisi olan Tara Wadhwa tarafından kampanyaya dair paylaşılan bilgilere göre hashtag kampanyasının duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları kampanyayı büyük bir ilgi ile karşıladı. Onlara göre bu duyurunun ardından kullanıcılar hashtagi kullanarak yaklaşık 50 milyar video paylaştı ve videolar yaklaşık 400 milyar görüntüleme kazandı.

Salgının etkisinin en şiddetli şekilde hissedildiği geçtiğimiz yıl herkes için çok zor bir yıldı. Bu dönemde siber zorbalığa maruz kalma oranlarında önemli bir artış meydana geldi. TikTok'un bunun bilincinde olarak bu tür kampanyalarla insanları çevrelerindekilere karşı nazik olmaya teşvik etmesi oldukça mutluluk verici görünüyor.