TikTok Silinen Videolar İçin Yeni Bir Karar Aldı

Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına kıyasla çok daha yeni bir sosyal medya uygulaması olan TikTok silinen videolar için milyonlarca kullanıcısı sevindirecek yeni bir karar aldı. TikTok tarafından alınan yeni karar ile beraber kullanıcılar artık silinen videoların neden video paylaşım uygulamasından kaldırıldığı hakkında bilgilenme şansına sahip olacak.

TikTok Silinen Videolar İçin Kullanıcıları Bilgilendirecek

Kısa süre içerisinde mükemmel bir ivme yakalamış sosyal medya platformlarına verilebilecek en iyi örneklerden TikTok silinen videolar için yeni bir karar aldı. Sosyal medya uygulamasında uzunca bir zamandan beri uygulanmaya devam eden topluluk kurallarını ihlal etmesi neticesinde kaldırılan videoların tam olarak hangi nedenle kaldırıldığı içerik oluşturucusu ile paylaşılacak.

Şirket, sosyal medya uygulamasında düzenli olarak içerik oluşturan ancak videosunun hangi sebepten ötürü kaldırıldığını öğrenmek isteyenlere daha fazla bilgi sağlamayacak yeni bir bildirim sistemi sunmaya hazırlanıyor. Kararlı sürüme geçmeden önce test edilen bildirim sistemi, videosu silinen içerik üreticisinin videonun platform tarafından alınan hangi kararla kaldırıldığını öğrenmesine oldukça yardımcı olacak.

Sosyal medya uygulamasının kullanıcıları, topluluk kurallarını ihlal eden videoları kaldırıldığında gönderinin tarihi, hangi kurala aykırı içerik oluşturduğu gibi bilgileri elde etme imkanına sahip olacak ve bu bilgilere ek olarak topluluk kurallarını okuyabilecekleri bir bağlantıya sahip olacaklar. Şirketin kullanıcılara gösterdiği bilgilerin sonuna topluluk kurallarına ulaşılabilecek bir bağlantı bırakması elbette ki videosu herhang bir nedenle silinen kullanıcıların sosyal medya platformunun kurallarını öğrenmesini sağlama amacı taşıyor.

Yeni bildirim sistemiyle ayrıca intihar ve kendine zarar vermeye yönelik durumlar için de birtakım önlemler alınmış olacak. Video içeriği kendine zarar verme veya intiharla ilgili olarak işaretlenmişse içeriği paylaşan kişi veya kişiler, kar amacı gütmeyen befrienders.org da dahil olmak üzere uzmanlara yönlendirilecek.

TikTok silinen videolar ile ilgili alınan kararın sonucunda getirilecek bildirim sistemi her ne kadar Facebook ve Instagram'ın sunduğu bildirim sisteminden daha gelişmiş bir sistem olmasa da geçmişte videolarının haber verilmeden kaldırılmasından şikayetçi olan kişilere söz konusu sistemin büyük bir faydası olacaktır.