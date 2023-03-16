TikTok "Sizin İçin" Akışı Artık Temizlenebilecek

Hızlı tüketim alışkanlığının artık bir trend haline geldiği günümüz sosyal medya dünyasında, kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de ilgi duymadıkları içeriklerin sürekli olarak karşılarına çıkması. TikTok, bu durumda şikayet eden kullanıcılara artık büyük bir kolaylık sağlıyor.

Bugün resmi TikTok blog paylaşımına göre sosyal medyada yer alan "Sizin İçin" bölümü, tamamen silinerek baştan oluşturulabilecek.

TikTok'tan Büyük Adım

Öncelikle TikTok'ta gördüğümüz, daha sonrasında Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformları tarafından kopyalanan "Sizin İçin" bölümleri, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercihlerine uymadığı veya reklamlı içeriklere izlenme kazandırmak amacıyla düzenlendiği iddiasıyla eleştiriliyordu.

TikTok, bu konuda radikal bir karar alarak kullanıcıların Sizin İçin bölümleri hakkında hoşnut olmadıkları takdirde algoritmayı sıfırlama seçeneğini kullanıcılara sundu.

Sıfırlama işleminden sonra TikTok tarafından belirlenen rastgele içerikleri izlerken tespit edilen verileriniz ve kişisel içerik tercihleriniz kapsamında algoritma yeniden oluşturulacak. Böylece tamamen ilgi alanınız dışına çıkan TikTok Sizin İçin sekmesinden kurtulabileceksiniz.

Özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı açıklandı.