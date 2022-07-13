TikTok'un 'Sizin İçin' Sayfasına Getirdiği Yeni Özellik Kullanıcıları Sevindirecek

TikTok, kullanıcılara Sizin İçin sayfasında yeni bir kontrol düzeyi sunmaya başlıyor. Şirket bugün, Sizin İçin sayfanızda görmek istemediğiniz belirli kelimeleri veya hashtag'leri belirleyebileceğinizi ve uygulamanın bunları otomatik olarak filtreleyebileceği yeni özelliğini duyurdu. Bu özelliği Twitter'da çokça kullanan kullanıcılar olduğundan, insanlar pek de yabancılık çekmeyeceklerdir.

TikTok'un verdiği örneklerde bu özellikle ilgili oldukça basit. Örneğin bir yemek videosu, bir dans videosu veya rahatsız olduğunuz ya da spoiler yemek istemediğiniz herhangi bir içerik hakkında o içeriğin kelimelerini filtrelediğiniz takdirde artık karşılaşmayacaksınız.

TikTok Algoritmasını Güncellemeye Devam Ediyor

Platform ayrıca iki yeni otomatik denetleme ve filtreleme aracı sunuyor. İçerik Düzeyleri adı verilen yeni araçlardan biri, içeriği "tematik olgunluğa" göre sıralar ve her türden olgun içeriğin genç kullanıcılara gösterilmesini önlemek için tasarlanmıştır. (TikTok bunu, filmlerde veya video oyunlarında bulacağınız derecelendirme sistemleriyle karşılaştırıyor.) Diğeri ise her seferinde bir tane olmak üzere ancak toplu olarak sorunlu olan videoları belirlemeye çalışır. Bunlar kimi insanlar için rahatsızlık sağlayabilecek diyet, depresyon vb içerikler. TikTok bu içerikleri kullanıcılara tekrar tekrar göstermekten kaçınacak. Şirket bir süredir bunun üzerinde çalışıyor ve artık kullanıma sunmaya hazır.

TikTok bu konuda en başından beri net olduğunu ve kullanıcıların dilerse takip ettikleri içerikleri görebilmeleri için varsayılan ana sayfalarını kaydırabileceğini ancak önerilerimizi merak ediyorsa Sizin İçin sayfasını kullanabileceklerini belirtiyor. Bu nedenle uzun süredir Sizin İçin sayfasını geliştirmeye ve kullanıcılara özgü içerik önerisi sunmaya devam ediyor.

Şirket, TikTok'un yeni özelliklerinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını söyledi.