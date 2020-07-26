TikTok'taki Soda Açma Akımı Bir Çocuğun Gözünü Kaybetmesine Neden Oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. TikTok'taki soda açma akımı beş yaşındaki bir çocuğun gözünü kaybetmesine neden oldu. TikTok uygulamasındaki soda şişesi açma akımına katılmak isteyen Çınar Ortakçı isimli çocuk, şişenin patlaması sonucu bir gözünü kaybetti. Yaşanan korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.

TikTok'taki Soda Açma Akımı Yüzünden Bir Çocuk Gözünü Kaybetti

Sosyal medyada yer alan akımlar çoğu zaman oldukça tehlikeli olabiliyor. Habertürk'teki habere göre TikTok uygulamasında çığ gibi büyüyen soda şişesi açma akımı, bir çocuğun sağ göz merceğini kaybetmesine neden oldu.

TikTok'ta yer alan soda şişesi açma akıma katılmak isteyen Çınar, annesine soda aldırdı. Çınar, annesi ile marketten geldikten hemen sonra mutfakta soda şişesini kaşık ile vurarak açmak istedi. Soda şişesinin patlaması sonucu cam parçaları çocuğun sağ gözüne isabet etti.

Çınar, 16 Temmuz tarihinde gerçekleşen olay sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün içerisinde iki kez ameliyat olan Çınar'ın sağ gözündeki mercek alındı ve 20'den fazla dikiş atıldı. Çınar, gerçerkleşen ameliyatların ardından taburcu edildi.

Çınar Ortakçı'nın annesi Melike Nur Ortakçı, "Şu anda doktorlar tarafından oğlumun gözünün görmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doktorlar, en az 5 ameliyat daha olabileceğini dile getiriyorlar. Şu an oğlumun gözünün içerisinde 20'den fazla dikiş var. Dikişlerinin iyi tutması gerektiğini ve 4 ay sonra dikişlerinin alınacağını söylediler" şeklinde konuştu.

Çınar Ortakçı'nın babası Ramazan Ortakçı, "Doktorlar şu anda oğlumun gözünün görmesi ile ilgili net bir şey söyleyemiyorlar. Oğlumun normalde de izlediği videoları takip ediyoruz. TikTok uygulamasında o videoyu izlediğini bilmiyorduk. Yeni çıkan 'soda açma akımı'nı izliyor ve hemen kendisi de yapıyor. Devletimizden bu tarz uygulamaların kapatılmasını ve sansür istiyorum" ifadelerini kullandı.