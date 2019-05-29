TikTok, Sokaktaki Hayvan Dostlarımızı Unutmadı

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok, sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını gidermek amacıyla #sokaktamamavar kampanyasına destek olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve hayvan hakları dernekleri liderliğinde gerçekleşen #sokaktamamavar kampanyası, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çekme amacını taşıyor.

Türkiye’de 30 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan video paylaşım uygulaması TikTok, bu değerli kampanyaya destek verdiğini açıkladı. 27 Mayıs – 5 Haziran tarihlerinde düzenlenen kampanya kapsamında, #sokaktamamavar etiketiyle yapılan her TikTok paylaşımı için, kampanyaya bir kilo mama bağışlanacak.

Kampanyaya destek veren TikTok kullanıcıları arasından sunucu Ertem Şener, gazeteci ve HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, dağcı ve fotoğraf sanatçısı Nasuh Mahruki, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve şarkıcı Yonca Evcimik’in de dahil olduğu jüri tarafından seçilecek en yaratıcı üç kısa video, 16 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinlikte ödüllendirilecek.

Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen TikTok, kullanıcıların 15 saniyelik videolar çekmesine imkan tanıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama, 2018’in en çok indirilen iOS uygulaması olmuştu.