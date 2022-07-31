TikTok'tan Spotify Benzeri Müzik Uygulaması Geliyor

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, farklı sektörlere de el atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir başvuru sırasında ortaya çıkan bir bilgiye göre Çinli teknoloji firması, TikTok Music adı altında Spotify benzeri müzik paylaşım platformu kurmaya hazırlanıyor.

TikTok markasının ana şirketi ByteDance tarafından yapılan başvuru henüz ABD patent ofisi tarafından incelenmeye devam ediyor. Dosyada hizmetin cep telefonları ve tabletler için kullanıma sunulacağı ve müzik, şarkı, albüm, şarkı sözü ve alıntı satın alma gibi kapsamlara sahip olacağı belirtiliyor.

Tiktok Music, Apple ve Spotify'ı Tahtından Etmeye Hazırlanıyor!

İçeriden gelen bilgilere göre Spotify ve Apple Music'in halihazırda sahip olduğu çoğu özelliği bünyesinde barındırması beklenen TikTok Music, diğer uygulamalarda olmayan ve kullanıcıların beğeneceği birçok özelliği de beraberinde getirecek. Bunların en başında şarkı ve albümler hakkında herkese açık yorum yapma özelliği geliyor. Ayrıca TikTok uygulamasıyla uyumlu bir şekilde çalışması beklenen yeni müzik platformu, kullanıcıların rahatlıkla TikTok'ta gördükleri bir şarkının tam versiyonunu dinlemesine imkan sağlayacak.

Çinli şirketin ilk müzik platformu girişimi TikTok Music değil. ByteDance, Brezilya, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere birden çok ülkede Resso adıyla müzik platformu hizmeti veriyor. Resso, halihazırda şarkı sözleri paylaşma ve yorum gönderme gibi özelliklere sahip. Çinli teknoloji devi, Resso üzerinden elde ettiği deneyimle TikTok Music'i kullanarak dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor.