TikTok'ta Yeni Bir İzlenme Rekoru Kırıldı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'ta yepyeni bir izlenme rekoru daha kırıldı. Gelin hep beraber TikTok'un kaç milyar izlenme rakamına ulaştığına yakından bakalım.

TikTok 86 Milyar İzlenme Sayısını Geçti!

Sense Tower tarafından yapılan analizlerde TikTok'un gelir elde etmekte sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Analizler göre TikTok, her üç aylık dönem başında 50 milyon dolar gelir elde ediyordu. Ancak uygulamanın son zamanlarda iyi bir gelir edemediği konuşulmakta. TikTok yasal sorunlar ile boğuşmakta. TikTok'un yapımcısı olan ByteDance'a sürekli davalar açılmakta. Açılan davalarda TikTok'un kullanıcı bilgilerini sattığı iddia edilmekte.

TikTok'ta videolar izlerken çok az sponsorlu içerik ile karşılaşılmakta. Bu da doğrudan olarak şirketin gelirlerinde azalma yaşatmakta. Şirketin ilerleyen günlerde atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merak ediliyor. TikTok her geçen saniye yeni üye kazanıyor ve büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda TikTok'ta güvenlik açığı ortaya çıkmıştı ve bu güvenlik açığı sayesinde kullanıcıların cihazlarına izinsiz erişim sağlanılabiliniyordu. Şirket tarafından açıklama yapılmıştı ve sorun çok uzun süre geçmeden düzeltilmişti. Sizler TikTok'un 86 milyar izlenme sayısında ulaşması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!