TikTok'taki Yazılım Hatası Başınızı Ağrıtabilir

Dünya genelinde kullanıcılar tarafından eğlenceli videolar çekmek için kullanılan TikTok'ta yazılım hatası keşfedildi. Bu hata nedeni ile cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yüklenebilir.

TikTok Yazılım Hatası ile Gündemde

Siber güvenlik firması CheckPoint, TikTok'ta bir yazılım hatası keşfettiklerini açıkladı. Bu yazılım hatası sayesinde gizli videolar herkese açılabilir, adres ve doğum tarihi gibi kişisel bilgiler kötü amaçlı kişilerin eline geçebilmekte. TikTok sözcüsü keşfedilen yazılım hatası ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada yazılım hatasının düzeltildiği ve bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarını kötüye kullandığına dair hiçbir göstergenin bulunmadığını söyledi. TikTok uygulamasını kullanıyor iseniz uygulamayı güncel tutmanızda fayda var. Sözcü, TikTok'un kullanıcı verilerini korumaya kararlı olduğunu söyledi. TikTok geçtiğimiz yıl görüntülenme sayısı ile gündeme damga vurmuştu.

Yapılan açıklamlarda geçtiğimiz yıl TikTok'ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığı söylenmişti. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.