TikTok'tan Yeni Rezalet! Kullanıcıları Etiketliyor: "Fakir ve Çirkin"

The Intercept tarafından sızdırılan belgelere göre TikTok, kullanıcıları etiketleyerek büyümelerini engelliyor olabilir!

Moderatörler Uyarıldı

Küresel ölçekte yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan video paylaşım platformu TikTok, moderatörlere verdiği talimatlarla birlikte bazı kullanıcıların arka planda kalmasını istediklerini belirtti.

Sızdırılan talimat belgesinde, platformun 'sizin için' alanında yer alan ancak görülmesi pek istenmeyecek kişilerin bastırılması gerektiği bilgisine yer veriliyor. Örneğin kullanıcının görünümü ya da çekim ortamı iyi değilse bu videonun kullanıcılara önerilmemesi sağlanacak.

Bu politika uyarınca TikTok moderatörleri kusurları olan kullanıcıları bastırmaları yönünde uyarıldı.

Kullanıcılar Etiketleniyor!

Bu noktada yapılan uyarıların arasında 'anormal vücut şekli', 'çirkin yüz görünüşü', 'cücelik', 'bariz bira göbeği', 'çok fazla kırışıklık', 'göz bozuklukları', 'diğer düşük kaliteli özellikler' gibi betimlemeler yer alıyor.

Yalnızca kullanıcı görünümü için değil, çekim ortamı için de 'çekim ortamı perişan olan', 'gecekondu mahalleleri', 'kırsal alan', 'harap konutlar' gibi betimlemeler yapılmış durumda. Bu noktada 'kırsal doğal manzara görünümü muaf tutulabilir' ifadesi de dikkatleri çekiyor.

Buna ek olarak belgede, eğer bir evin gecekondu olup olmadığı anlaşılamıyorsa 'duvar çatlakları' ve 'eski ve itibarsız süslemeler' gibi detayları ile incelenmesi gerektiği belirtildi.

Tek Hedef Kullanıcı Çekmek

Şirketin temel olarak bu adımları atmasının sebebi, verilen betimlemelerdeki detayların yeni kullanıcıları çekmek yerine uzaklaştıracağını düşünmesi. Yani yüzeysel güzelliği kullanıcı çekmek için bir etken olarak kullanıyorlar. (En azından geliştiriciler böyle olması gerektiğini düşünüyor.)

TikTok şu aşamada söz konusu detaylar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.