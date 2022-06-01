TikTok Arayüzünü Daha Sade Hale Getiren Bir Güncelleme Yolda

Bazı TikTok kullanıcıları, genellikle beğeni ve yorum butonları gibi şeyleri ve videoyla ilgili diğer bilgileri gösteren arayüz seçenekleri olmadan video izlemelerine olanak tanıyan bir "Temiz Mod" seçeneğinin geldiğini fark etmeye başladı. TikTok şu anda özelliği test ettiğini doğruladı ancak kaç kullanıcının erişimi olduğu henüz belli değil.

Test eden kullanıcılar, bir videoyu basılı tutarak ve ardından açılan menüdeki "Temiz Mod" seçeneğine dokunarak bu yeni arayüze erişebilirler. Aynı yöntem, bu yeni moddan çıkmak için de kullanılabilir ve ayrıca sağ alt köşede sizi standart kullanıcı arayüzüne döndürecek bir seçenek de bulunuyor.

"Temiz Mod" Sayesinde TikTok Arayüzü Artık Daha Sade

Temiz Mod'u etkinleştirirseniz tüm arayüz seçenekleri olmadan yalnızca videoları izleyebileceksiniz ancak sonraki videoya kaydırırsanız kullanıcı arayüzü geri geliyor ve modu yeniden aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde çalışması kimi test eden kullanıcılar tarafından mantıksız görülse de TikTok her hâlükârda içeriğin sahibini kullanıcıya göstermek zorunda olduğunu düşünüyor olabilir.

TikTok'un bu özelliği eklemesi, şirketin daha uzun videolara odaklandığına dair güçlü bir kanıtı gibi duruyor. Geçen yıl içinde TikTok için maksimum süre sınırı 1 dakikadan 10 dakikaya çıkmıştı. Kullanıcı arayüzünün yalnızca 30 saniyelik bir video için kaldırılabilmesi biraz can sıkıcı olsa da daha uzun videolarda arayüz seçenekleri ve sürekli hareket eden metin ve simgelerle bir şeyler izlemek gerçekten zorlu olmalı. Bu nedenle özellik yer yer kullanışlı olabilir.

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