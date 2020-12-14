TikTok Türkiye 2020 En İyileri Belli Oldu

TikTok Türkiye 2020 en iyileri belli oldu. Paylaşılan en iyileri listesinde en popüler etiketler, en popüler şarkılar, en sevilen içerik üreticiler, TikTok kullanıcılarının en sevdiği ünlüler ve yılın sosyal sorumluluk kampanyaları yer alıyor. Eğlenceli kısa video paylaşımına olanak sağlayan platformun en iyileri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

TikTok Türkiye 2020 En İyileri Listesi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile insanlar, vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. İnsanlar bu süreçte, TikTok’ta eğlence, müzik ve dansın haricinde tarifler, spor antrenmanları, ingilizce eğitimleri gibi birçok eğitici içerikler ile zaman geçirdi. Kullanıcılar, bu yıl içerisinde platformda yapılan sosyal sorumluluk kampanyalarına destek verdi. İşte TikTok Türkiye 2020 en iyileri listesi!

TikTok’taki En Popüler Etiketler:

Popüler sosyal medya platformunda 2020 yılının en popüler etiketleri listesinin ilk sırasında “#Evdeyiz” yer aldı. Listenin ikinci sırasında “#Günlergeçiyor” etiketi bulunurken üçüncü sırada ise “#Sihirlikapı” yer aldı. “#İştebenimailem” etiketi ise dördüncü sırada konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

1. #evdeyiz

2. #günlergeçiyor

3. #sihirlikapı

4. #iştebenimailem

5. #şarkılarındiliolsa

6. #Ramazanmenüsü

7. #benimtasarımım

8. #ayakkabıoyunu

9. #benimlesöyle

10. #periliköşk

TikTok’taki En Popüler Şarkılar:

Eğlenceli kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlayan popüler sosyal ağda 2020 yılının en popüler şarkıları listesinin ilk sırasında Didomido ft Eglo G- Nimet yer almayı başardı. Listenin ikinci sırasında İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler şarkısı yer alırken Ece Mumay- Galaksi bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Didomido ft Eglo G- Nimet

2. İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler

3. Ece Mumay- Galaksi

4. Oğuzhan Koç – Heyecandan

5. Arem Ozguc & Arman Aydin & Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL – Rampapapam

6. Norm Ender – İhtiyacım Yok

7. Emir Taha – Huyu Suyu

8. Conkarah feat. Shaggy [DJ FLe - Minisiren Remix] – Banana

9. Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler - What If (I Told You I Like You

10. Kreepa -Oh No

TikTok Türkiye’nin En Sevilen İçerik Üreticileri:

1. @cznburak

2. @nnursema

3. @korayzeynep

4. @cerenyaldz_

5. @beyazgolge

6. @ezgizem

7. @cemresolmaz

8. @sera

9. @semiraminta

10. @dilarakaçmazz

TikTok Kullanıcılarının En Sevdiği Ünlüler:

1. Bilal Sonses

2. Feride Hilal Akin

3. Burcu Esmersoy

4. İrem Derici

5. Ferat Üngür

6. Hande Ünsal

7. Veysel Mutlu

8. Aydilge

9. Sura Isgenderli

10. Enes Batur

Yılın Sosyal Sorumluluk Kampanyaları:

1. #ÖnlemAlSağlıklıKal

2. #SağlıkçılaraTeşekkür

3. #EnİyiDostum

4. #PembeKurdele,

5. #HerŞeyDoğaİçin

6. #DeğişimİçinHareketeGeç