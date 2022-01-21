TikTok Ücretli Abonelik Sistemini Test Ediyor

TikTok, ücretli abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını açıkladı. Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu, yeni sistem ile birlikte içerik oluşturucularına sürekli gelir sağlayacak.

TikTok Ücretli Abonelik Sistemi Nedir, Neler Sunacak?

Kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça popüler olmayı başaran TikTok, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. İçerik oluşturucularının sürekli gelir elde etmesine imkan tanıyacak olan şirket, ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bir TikTok sözcüsü, The Information’a yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun ücretli abonelik sistemini test ettiğini söyledi. Kullanıcılar, yeni özellik ile beraber destek olmak istediği içerik oluşturucularına abone olabilecek.

TikTok sözcüsü tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte söz konusu sistemin ne gibi avantajlar sunacağı ve şirketin abonelik ücretlerinden komisyon alıp almayacağına yönelik bir soru işareti oluştu fakat konuya dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram da ücretli abonelik sistemini test ediyor. İçerik oluşturucuları, aylık 1-99 dolar arasında bir ücret belirleyebilecek. Kullanıcılar, belirlenen ücret karşılığında içerik üreticilerine abone olabilecek. İçerik üreticileri, yalnızca abonelere özel hikâye ve canlı yayın gibi içerikler sunabilecek.

Instagram, geçtiğimiz yıl yalnızca Reels için Remix özelliğini kullanıma sunmuştu. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, TikTok’a oldukça benzeyen Remix özelliğine önemli bir yenilik getirdi. Instagram’da Remix videoları oluşturmak için artık Reels bölümüne girilmesine gerek yok.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’ı kullanan kişiler, ana sayfadaki videoların üst kısmında yer alan yatay üç nokta simgesine dokunarak Remix özelliğini kullanabilir. Oluşturulan videoların Reels aracılığı ile paylaşılacağı belirtildi.

TikTok Yeniden Paylaşma Özelliği Üzerinde Çalışıyor

TikTok'un yeniden paylaşma özelliği, geçtiğimiz haftalarda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilmeye başladı. Bu, özelliğin oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor ancak TikTok tarafından şimdilik özelliğin ne zaman çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını, herhangi bir ipucu vermediğini de belirtmek gerekiyor.

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