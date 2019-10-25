TikTok Ulusal Güvenlik Riski Taşıyor Olabilir! Senatörler Uyardı

Ülkemizde çok geniş bir kitlesi bulunan TikTok'un ulusal güvenlik riski taşıdığı öne sürüldü. Dünyada milyonlarca kişinin eğlenceli içerikler üretmek için kullandığı uygulama şimdilerde güvenlik riski taşıdığı iddiaları ile gündemde.

ABD'li senatör Tom Cooton ve Senato Azınlık lideri Chuck Schumer, TikTok'un Çin'de güvenlik riski taşıyıp taşımadığının araştırılmasını talep etti. İki Senatör istihbarat yetkililerine bir mektup yazdı. Yazılan mektupta TikTok'un sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 110 milyondan fazla indirildiği bilgisi paylaşıldı ve TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'ın Çin yasalarına uyması gerektiği belirtildi.

TikTok'un potansiyel bir istihbarat tehditi olduğuna dikkat çeken senatörler TikTok'un Çin'deki siyasi bir parti ile işbirliği içerisinde olduğunu öne sürdü. İstihbarat yetkilileri TikTok hakkında inceleme başlatabilir. TikTok konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmuş değil.

TikTok geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kullanıcıların verilerinin ABD'de bulunan sunucularda tutulduğunu söylemişti. Verileri ABD'de tutan TikTok'un Çin'de faaliyet göstermediği söyleniyor. TikTok tarafından güvenlik riski konusu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

Şu anda TikTok'un dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunmakta. TikTok geçtiğimiz aylarda çocuk yaşta kullanıcıların kişisel bilgilerini ebeveyn izni olmadan topladığı gerekçesi ile 5,7 milyon dolar para cezası almıştı ve oldukça büyük tepki ile karşılaşmıştı.