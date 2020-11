TikTok’un 100 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk Kullanıcısı Belli Oldu!

Kısa sürede dünya genelinde popüler olan sosyal medya platformu TikTok’un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı belli oldu. En çok indirilen sosyal medya uygulaması TikTok'un en fazla takipçiye sahip olan kullanıcıları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

TikTok’un 100 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk Kullanıcısı Kimdir?

İlk olarak 2016 yılının eylül ayında hizmet vermeye başlayan TikTok, kısa süre içerisinde çok büyük bir ivme yakalayarak büyük bir başarının altına imza attı. Kullanıcılar, platform üzerinden eğlenceli kısa videolar oluşturabiliyor. Bu özellik, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından beğenildi. Bunun üzerine Instagram “Reels” özelliğini kullanıma sunarken YouTube ise “Shorts” özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Sık sık güvenlik sorunları ile adından söz ettiren TikTok, popülerliğini her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformunda kullanıcılar kısa videolar oluşturabiliyor ve eğlenceli paylaşımlar ile takipçi sayılarını arttırabiliyor. Charli D'Amelio, TikTok’un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı olmayı başardı. 16 yaşındaki fenomen, Selena Gomez, The Rock Johnson, Will Smith ve daha birçok ünlü ismi geride bıraktı.

Genç fenomen Charli D'Amelio, diğer kullanıcılar ile arasında çok büyük bir takipçi sayısı oluştu. 23 Kasım 2020 itibarıyla TikTok’ta en çok takip edilen ikinci hesap şu anda 69,7 milyon takipçi sayısı ile Addison Rae. Zach King ise 52,9 milyon takipçi sayısı ile üçüncü sırada yer alıyor. Diğer kullanıcıların hepsi ise 50 milyonun altında.

Charli D'Amelio, Zach King ve Addison Rae isimli kullanıcılar, Will Smith, Ariana Grande ve The Rock Johnson dahil olmak üzere dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan isimlerden daha üst sıralarda yer alıyor. TikTok’un resmi hesabı ise 48,8 milyon takipçi sayısına sahip. D’Amelio’nun takipçi sayısının TikTok’un takipçi sayısından 2 kattan fazla olduğunu görüyoruz.

16 yaşındaki genç fenomen Charli D'Amelio, ilk TikTok videosunu 2019 yılının mayıs ayında paylaşmıştı. Bu durum, Charli’nin büyük bir başarısı olsa da aynı zamanda TikTok’un bir platform olarak çok hızlı büyümesinin bir yansımasıdır. 2010 yılında YouTube’da kanal açan ve içerik üretmeye başlayan PewDiePie ise 100 milyona dokuz yılda ulaştı.

Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olan Katy Perry, bu sayıya 8 yılda ulaşmıştı. Selena Gomez ise Instagram’da ilk yüz milyon takipçiye ulaşan kullanıcı olmayı başarmıştı. Gomez, 2013 yılında Instagram’a katılmıştı, 2018 yılında ise bu sayıya ulaştı.