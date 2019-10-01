TikTok’un Çatı Şirketinin Kazancı Beklentileri Aştı

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un çatı şirketi, bu yıl elde ettiği kazanç miktarını açıkladı.

Bu yılın ilk yarısına dair açıklanan mali verilere göre, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen TikTok uygulaması, çatı şirketi için büyük bir gelir kapısı oldu.

Reuters’tan yapılan bir açıklamada, TikTok'u bünyesinde bulunduran ByteDance adlı çatı şirketin yılın ilk yarısına ait mali verilerinin beklentilerin üzerinde olduğu bildirildi.

ByteDance yılın ilk 6 aylık döneminde 50-60 milyar yuan (7 - 8.4 milyar dolar) gelir elde ederken, yıl sonu için belirlenen 100 milyar yuan’lık (14 milyar dolar) hedef de 120 milyar yuan’a (16.8 milyar dolar) yükseltildi.

TikTok Hızla Büyüyor

TikTok’un son dönemlerde hızla yayılması ve kısa sürede çok popüler hale gelmesi oldukça dikkat çekici.

TikTok‘un çatı şirketi ByteDance‘ın 2017 yılında 800 milyon dolar karşılığında satın aldığı Music.ly uygulamasının bu büyümede önemli bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Ayrıca şirket, ABD pazarına girerken bu iki uygulamayı TikTok markası altında birleştirmişti.