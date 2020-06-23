TikTok'un Eli Kolu Bağlandı! AB Sözleşmesi Yapıldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok AB ile sorunlu zamanlardan geçiyor. Şirketin özellikle de nefret söylemleri içeren paylaşımlara yer vermesi çok sert tepki topluyordu. Gelin detaylara beraber bir göz atalım.

Sosyal medya platformları her zaman için hükümetlerin ve diğer grupların ana hedefleri arasında yer almıştır. Örneğin Facebook ABD tarafından kıskaç altına alınmıştı. TikTok platformu ise sadece belirli ülkeler değil dünyanın çok büyük bir bölümü tarafından sert tedbirler almaya yöneltiliyor. Avrupa Birliği ve TikTok arasında içeriklere daha çok kontrol getirecek bir anlaşma imzalandı.

TikTok AB sözleşmesi büyük denetim getiriyor

TikTok’un Avrupa hükümetleriyle ilişkilerini yürüten yöneticisi Theo Bertram, “Kendi üzerimize düşeni yapmak adına etik kurallar sözleşmesini imzaladığımız için gururluyuz” ifadesini kullandı. Böylece her iki tarafın da aslında durumdan memnun olduğu görülüyor.

TikTok platformunda çocukların bulunması ve yaş aralığının son derece düşük olması daha fazla önlem alınmasına neden oluyor. TikTok ve Avrupa Birliği tarafından yapılan anlaşmaya göre, platformlarda nefret söylemleri ve diğer yasa dışı içerikler 24 saat içerisinde kaldırılacak.

TikTok’un Avrupa hükümetleriyle ilişkilerini yürüten yöneticisi Theo Bertram, bunun bir denetim getireceğini ancak toplum yararının daha önemli olduğunu söyledi. Genel tavırlarına bakılırsa, kuruluş için durumun pek kötü olmadığını söyleyebiliriz. Bakalım TikTok üzerine düşen görevi yapabilecek mi? Bu platformun, bunu başarıp başaramayacağı ile ilgili tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.