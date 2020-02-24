TikTok'un En Ünlü İsmi Video Başına 1 Milyon Dolar Kazanıyor

TikTok, sosyal medya platformlarının en yenisi olmasına karşın durdurulamaz bir yükselişin içindeydi. Yüz milyonlarca aktif kullanıcısı ile rakiplerini ardı ardına geride bırakan TikTok, kullanıcıları için önemli bir gelir kapısına da dönüştü. Yapılan yeni haberlerde, TikTok platformunun en ünlü isimlerinin tek video için 1 milyon dolar aldıkları söylendi.

Daha öne TikTok kullanmayanlara özetlemek gerekirse karşımızda şöyle bir platform var: Kullanıcılar çeşitli müzikleri kullanarak kısa videolar oluşturuyorlar ve yeni trend'ler yaratarak, takipçileri ile paylaşıyorlar. Dans ve müzikle bezeli bu platformda, bunlar dışında farklı tonlarda videolar da bulmak mümkün. Biraz olsun Vine'ı hatırlatan yapısıyla TikTok, halihazırda 1 milyar indirmeyi geçmiş durumda.

TikTok üzerinde araştırmalar yapan kimi uzmanlar ise platformun ünlü isimlerinin tahmin edilenden çok fazla kazandıklarını dile getirdiler. Örneğin; 14 milyondan fazla takipçisi bulunan 19 yaşındaki Aashika Bhatia, sponsorlu videolardan izleme başına $0.005 gibi bir ücret kazanıyor. 194 milyondan fazla izleme sayısına sahip olan Bhaita, küçük bir hesapla video başına 1 milyon dolar kazabilecek seviyeye kadar gelmiş.

Bu çok para gibi görünse de, pazarlama ajansı Digitas UK'nin strateji ortağı James Whatley, “Instagram'dan ne kadar para kazanıldığına bakarsanız bu sayılara gerçekten inanabilirim. [TikTok] sıcak yeni bir mecra ve ona tonlarca para harcanıyor. TikTok geri dönüş sağlamanın en hızlı yolu olarak gösterilebilir. Ürününüzü tanıtmak ve hızlı geri dönüşler almak istiyorsanız, çok makul bir platform. Sadece bu hafta TikTok ve [bilgisayar oyunu] Fortnite, bir TikTok dansının Fortnite'da yeniden yaratılması için bir yarışma ile ortaklık anlaşması yaptığını açıkladı." açıklamasını yaptı.

Oyun şirketlerinin dahi TikTok'a olan ilgisini vurgulayan James Whatley, platforma böylesine devasa paralar harcanmasının çok muhtemel olduğunu dile getirmiş oldu.