TikTok'un Geliştiricisi Mobil Oyun İşine Giriyor

Sıkı kurallarla yönetilmeye devam edilen Çin, yeni oyun gelişticilerinin kurulmasını kısa süreliğine engellemişti. Yakın zaman önce tekrar çıkan izinlerden sonra harekete geçen, dünyanın en hızlı büyüyen girişimlerinden Bytedance ya da bilinen diğer ismiyle TikTok’un sahibi, Çin merkezli bir oyun stüdyosu satın aldı.

Çin hükümetine yapılan bir iş tescil başvurusunda, Bytedance’ın ikinci dereceden alt kuruluşu olan Beijing Zhaoxi Guangnian’ın, Shanghai Mokun isimli oyun stüdyosunu resmi olarak satın aldığı gün yüzüne çıktı. Daha önce 37 Interactive Entertainment isimli şirketin sahibi olduğu Mokun, geçtiğimiz yıl geliştirdiği mobil oyunlardan 792 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Mobil oyun stüdyosu, elde ettiği bu gelirle Activision Blizzard’ın toplam gelirinin altıda birini sadece mobil oyunlardan toplamayı başarmıştı.

Bytedance’da başkan yardımcısı konumunda olan Zhang Lidong’un, yeni satın alınan Mokun’da yasal temsilci konumuna geldiği görülürken, iki şirket arasındaki satın alım anlaşmasının boyutlarına dair bilgi verilmedi. Bytedance’ın sözcüsü konu hakkında açıklama yapmazken, satın alımın boyutlarının birkaç milyar doları bulmuş olabileceği söylenenler arasında yerini aldı.