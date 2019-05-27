TikTok'un Sahibi ByteDance, Akıllı Telefon Pazarına Giriyor

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcıya sahip olan TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance'ın akıllı telefon pazarına giriş yapacağı ortaya çıktı. Şirket hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Spotify'a rakip olmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı. ByteDance teknoloji sektöründe daha da gelişmeyi hedefliyor.

TikTok Marka Akıllı Telefonlar Yakında Gelebilir

Her geçen saniyede yeni bir üye kazanan TikTok, ByteDance'ın piyasaya süreceği akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek. İddialara göre ByteDance, Çinli telefon üreticisi Smartisan'ın edindiği patentleri ve yetenekleri kullanacak. ByteDance CEO'su Zhang Yiming'in uzun süredir bir akıllı telefon çıkarmayı hayal ettiği konuşulmakta.

ByteDance'ın piyasaya süreceği akıllı telefonun özellikleri hakkında ne yazık ki net bir bilgi bulunmamakta. Şirket akıllı telefon ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ByteDance geçtiğimiz günlerde Flipchat adında yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması tanıtmıştı ve WeChat’in tahtına göz dikmişti. Son dönemde gündemden düşmeyen ByteDance'ın nasıl bir telefon çıkaracağı gizliliğini koruyor.

Sizler TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance'ın akıllı telefon çıkarmaya hazırlanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce piyasaya sürülecek olan telefonun özellikleri ne olur? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!