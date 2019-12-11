TikTok'un Sahibi ByteDance, Müzik Servisini Test Etmeye Başladı! İşte Fiyatı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'un sahibi olan ByteDance, Spotify'a rakip olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda müzik servisi çıkaracağını duyuran ByteDance, yeni servisini test etmeye başladı.
ByteDance Resso İsimli Müzik Servisini Test Etmeye Başladı
ByteDance'ın Hindistan ve Endonezya'da yeni müzik servisini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Resso isimli müzik servisi hem Android hem de iOS platformunu destekliyor. New York merkezli Moon Video Inc tarafından geliştirilen Resso uygulamasının şu anda yaklaşık 27.000 kullanıcısının olduğu söyleniyor.
Resso uygulamasının arayüzü Apple Music'in tasarıma benzemekte. Uygulama kullanıcılardan en sevdikleri sanatçıları seçmelerini istemekte ve önerilen müzikler listesi oluşturmakta. Tıpkı Spotify'da veya Apple Music'de olduğu gibi. Resso'nun arayüzü TikTok uygulamasını andırmakta. Kaydırarak müziği kolayca değiştirebilmektesiniz.
Resso, Vibes özelliği ile kullanıcıların TikTok'a benzer şekilde müziğe kendi fotoğraflarını, GIF'lerini veya videolarını eklemelerini sağlamakta. Uygulamadan şarkının sözlerine görebilmekte ve bu şarkı sözlerini Instagram, WhatsApp, Facebook gibi platformlarda paylaşabilmektesiniz. Şu anda test aşamasında olan uygulamanın aylık fiyatının 1.70 dolar olduğu duyuruldu.