TikTok'un Sahibi ByteDance, Müzik Servisini Test Etmeye Başladı! İşte Fiyatı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'un sahibi olan ByteDance, Spotify'a rakip olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda müzik servisi çıkaracağını duyuran ByteDance, yeni servisini test etmeye başladı.

ByteDance Resso İsimli Müzik Servisini Test Etmeye Başladı

ByteDance'ın Hindistan ve Endonezya'da yeni müzik servisini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Resso isimli müzik servisi hem Android hem de iOS platformunu destekliyor. New York merkezli Moon Video Inc tarafından geliştirilen Resso uygulamasının şu anda yaklaşık 27.000 kullanıcısının olduğu söyleniyor.

Resso uygulamasının arayüzü Apple Music'in tasarıma benzemekte. Uygulama kullanıcılardan en sevdikleri sanatçıları seçmelerini istemekte ve önerilen müzikler listesi oluşturmakta. Tıpkı Spotify'da veya Apple Music'de olduğu gibi. Resso'nun arayüzü TikTok uygulamasını andırmakta. Kaydırarak müziği kolayca değiştirebilmektesiniz.