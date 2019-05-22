TikTok'un Sahibi ByteDance, Spotify'a Rakip Olacak

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcıya sahip olan TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance'ın bir müzik akışı hizmeti sunmaya başlayacağı ortaya çıktı. Spotify'a büyük rakip yolda.

ByteDance'dan Ücretli Müzik Servisi Geliyor

Spotify'a ve Apple Music'e meydan okuyan ByteDance, müzik akışı hizmetini ücretli bir şekilde sunacağını açıkladı. ByteDance'ın telif hakları konusunda Hindistan'ın en büyük iki müzik şirketi olan T-Series ve Times Music ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. Yeni uygulamanın sonbaharda piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Hatırlarsınız ki Streaming müzik piyasasının en önemli oyuncusu konumunda olan Spotify, çok değerli bir kilometre taşını daha geride bırakmıştı. ByteDance dünya genelinde 100 milyon premium abonesi bulunan Spotify'ı geçebilecek mi büyük merak konusu. Uygulamanın aylık ücretinin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor; ancak Spotify ve Apple Music'ten çok daha düşük olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

ByteDance geçtiğimiz günlerde Flipchat adında yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması tanıtmıştı ve WeChat’in tahtına göz dikmişti. Son dönemde gündemden düşmeyen ByteDance'ın nasıl bir müzik uygulaması çıkaracağı gizliliğini koruyor.

Sizler TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance'ın Spotify'a rakip olmaya hazırlanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ByteDance Spotify'ı geçebilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!