TikTok'un Sahibi ByteDance, Spotify'a Rakip Oluyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'un sahibi olan ByteDance, Spotify'a rakip olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon pazarına giriş yapan ByteDance'ın şimdilerde müzik yayın servisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

ByteDance'dan Müzik Servisi Geliyor

Gelen raporlara göre ByteDance, kendi müzik servisini önümüzdeki ay yayına alacak. ByteDance'ın müzik servisini ilk olarak Hindistan, Endonezya ve Brezilya'da yayına alacağını açıkladı. Müzik servisinin isminin ne olacağı henüz bilinmiyor. Söylentilere göre yeni müzik servisinin fiyatı aylık 10 dolar olacak.

Şirket müzik servisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda TikTok'un 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Yeni müzik servisi başarılı olur ise ByteDance, Spotify ve Apple Music'i geçebilir. ByteDance'ın müzik servisinde hangi özelliklerin bulunacağı henüz bilinmiyor.

Uygulamada TikTok'da yer alan videoların bulunacağı konuşuluyor. Söylentilere göre müzik servisinden TikTok'a geçiş butonu da bulunacak. Bu sayede kullanıcılar o anda dinledikleri müzik ile TikTok videoları çekebilecek. ByteDance'ın yeni müzik servisi için sanatçılara epey yüksek bir telif ücreti verdiği söylenmekte.

ByteDance'ın müzik servisi hakkında detayların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.