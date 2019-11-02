TikTok'un Sahibi İlk Telefonunu Satışa Çıkardı

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya pazarında geniş kitlelere hitap eden TikTok, daha önceden akıllı telefon satışa sunacağını duyurmuştu.TikTok'un sahibi olan Çinli şirket Bytedance, telefon üreticisi Smartisan ile ortaklık kurarak TikTok odaklı bir cihaz geliştirdi.

Smartisan Nut Pro 3 adı verilen cihaz, akıllı telefon üreticisi olan Smartisan ile ortaklaşa geliştirildi ve Smartisan'ın mevcut serisi ile aynı adı korudu. Beklendiği gibi Nut Pro 3, TikTok'un ana şirketi olan Bytedance'in sahip olduğu çoklu uygulamalarla önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Smartisan Nut Pro 3'ü satın alan kullanıcılar, ekranın altından basit bir kaydırma ile TikTok'un (Douyin) Çince versiyonunu başlatabilecekler. Bu özel sürümde kullanıcılar, TikTok filtreleri ve video efektlerini çekilen videolara izin vererek daha da derinleştirebiliyor.