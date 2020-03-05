TikTok'un Üreticisinden Dünyanın İlk Sosyal Müzik Platformu

Popüler kısa video platformu TikTok'un sahibi Bytedance, bugün Resso adlı müzik akışı hizmetini başlattı. Uygulama, Spotify ve Apple Music gibi rakiplerinin özelliklerini barındırsa da dinlediğiniz müziği paylaşma imkanıyla ön planda.

Resso geçtiğimiz gün beta aşamasında Hindistan'da piyasaya sürülürken, Resso Müzik İçeriği Başkanı Hari Nair, fikrin küresel bir müzik akışı platformu olduğunu söyledi. Uygulama, müzik akışına sosyal bir yön veren TikTok'tan öğeler alarak kendisini diğerlerinden ayırmak istiyor.

Resso'da bir kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listelerini öneren bir algoritma bulunuyor. Uygulamanın kullanıcı arayüzü, TikTok'un "yukarı-aşağı kaydırma" modeline benziyor ve kullanıcıların platforma kendi GIF'lerini, görüntülerini ve videolarını eklemelerini sağlayan "vibes" adlı bir özelliğe sahip.

Resso kendisini dünyanın ilk sosyal müzik platformu olarak adlandırıyor. Resso'nun kullanımındaki ana vurgu, dinlediğinizi paylaşmak üzerine kurulu ve bunu yapmak için çeşitli sosyal mecralara başvurabiliyorsunuz. P aylaşım bölümünde doğrudan Instagram Hikayelerinizle paylaşabileceğiniz, önceden hazırlanmış şarkı sözleri yer alıyor. Dinlediklerinizi arka planda vibe adı verilen türe dayalı, dikey video eşliğinde gönderebilirsiniz.

Resso'daki amaç, müzik dinlerken bir kullanıcıyı uygulamada tutmak gibi görünüyor. Resso'nun müzik dinlemesini “pasiften aktif bir deneyime” dönüştürmek istediğini belirten Bytedance, insanların uygulamayı açmasını, bildirimlere bakmasını ve platformla etkileşim kurmasını istiyor.