TikTok Uygulama İçi Satın Alma Sistemi Getiriyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok uygulama içi satın alma sistemine geçebilir. Çin merkezli şirket, elektronik ödeme hizmeti için başvuru yaptı. Peki, video paylaşım platformu, uygulama içi satın alma sistemine ne zaman geçecek?

TikTok Uygulama İçi Satın Alma Sistemi Ne Zaman Gelecek?

Elektronik ödeme sistemi, özellikle son birkaç yıl içerisinde çok ilginç bir şekilde arttı. Çoğu yazılımcı, geliştirdikleri mobil uygulamalara elektronik ödeme sistemini entegre etti. Böylece e-ödeme entegre edilen uygulamalar, kullanıcılara nakit transferler, geri ödeme, çevrim içi ödeme dahil olmak üzere birçok hizmet sağladı. Çin merkezli ByteDance şirketi de yakın zamanda elektronik ödeme sistemi için başvuru yaptı.

ByteDance tarafından yapılan e-ödeme başvuru hizmetinin ardından popüler video paylaşım platformuna uygulama içi ödeme sisteminin geleceği tahmininde bulunuldu. DigitalInformationWord’deki bilgilere göre ticari markanın uluslararası bir sınıflandırmaya sahip ve yaklaşık 36 Finansal Mülk Yönetimi kategorisini kapsıyor. ByteDance’in bu markanın onayını beklediği belirtildi.

Çin merkezli şirket, 2020 yılının eylül ayında üçüncü taraf ödeme hizmeti UIPay’i satın almıştı. Bu satın alma işlemi, şirketin uygulama içi satın alma hizmetini sunabilmek için attığı ilk adam olduğu belirtildi. 2012 yılında kurulan UIPay’in satın alınması, ByteDance’in Çin’de bir ödeme lisansı almasına yardımcı olmuştu.

Sosyal medya şirketi, 2020 yılında yalnızca üçüncü taraf ödeme sistemi UIPay’i satın almakla kalmadı aynı zamanda 2020 yılının haziran ayında üç farklı ödeme lisansına sahip oldu. Tüm bunlar, ByteDance’in vide paylaşım hizmetinde çeşitli hizmetler sunmak için uygulama içi satın alma işlemi sunmaya hazırlandığını gösteriyor ancak yeni satın alma sisteminin ne zaman geleceği şimdilik soru işaretlerini korumaya devam ediyor.

TikTok'un Büyüme Hızı Göz Kamaştırıyor

ByteDance, kısa formatlı video paylaşım uygulaması TikTok’un inanılmaz popülaritesinden ötürü kısa sürede inanılmaz bir mesafe katetti. Geçtiğimiz birkaç yıl çeşitli gizlilik sorunları ile gündemin birinci sırasında yer almasına rağmen inanılmaz bir şekilde büyüdü. Uygulama, 2020 yılı boyunca Hindistan ve Amerika hükümetleri ile çok fazla sorun yaşadı. Hindistan, uygulamayı Çin ile olan siyasi gerilimleri dolayısıyla yasakladı. Trump yönetimi ise TikTok’un Amerikalı kullanıcıların verilerini topladığını öne sürerek uygulamanın yasaklanmasına yönelik adımlar attı.

Bu durum zaten gergin durumda olan ABD ve Çin’in ticari ilişkisini daha da zora soktu. 2020 yılı bitmiş olsa bile TikTok ve benzeri Çin merkezli şirketler için aynı sorunlar devam ediyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında TikTok çok fazla kan kaybetmiş gibi görünüyor olsa da büyük ölçüde büyüyerek kullanıcıları şaşkına çevirdi.