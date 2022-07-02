TikTok Veri Paylaşımını İtiraf Etti!

Son günlerde Amerikan Hükümeti ile başı dertte olan TikTok'tan sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta şirket içi görüşmelerin sızdırılması sonrası TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini Çin'deki çalışanlarıyla paylaştığı iddia edilmişti. Başta yalanlama yayınlayan ve kullanıcı verilerinin Amerika'da tutulduğunu belirten TikTok tarafından itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

ABD Senatosu'na yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirme veren TikTok, markanın sahibi olduğu ByteDance firması çalışanlarının ABD'li kullanıcı verilerine ulaşabildiğini belirtti.

TikTok'a Göre Bu Bir Veri Sızıntısı Değil!

Çin'deki çalışanların verilere erişimini kabul eden ByteDance, olayı bir veri sızıntısı olarak görmüyor. Çalışanların kullanıcı verilerine güvenlik ekiplerinin denetiminde ve detaylı yetkilendirme prosedürleri sonrası ulaşabildiğini belirten firma, bu verilerin yalnızca olası acil siber güvenlik sorunlarının çözülmesi amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

ABD Senatosu ise ByteDance'in açıklamalarını yeterince samimi bulmuyor. Uzmanlar arasında ünlü sosyal medya platformunun yaptığı bu açıklamaların bir dayanağı olmadığı görüşü hakim.

Şimdilik TikTok'un akıbeti belli değil. Federal İletişim Komisyonu'nun yaptığı Google ve Apple'dan mağaza uygulamalarında TikTok'u kaldırmalaları isteğine dair firmalardan henüz bir cevap gelmedi.

Son günlerde yaşananlar TikTok hakkında ilk veri sızıntısı suçlaması değil. 2020 yılında Trump yönetimi, ByteDance'in veri sızıntısı yaptığını iddia ederek Amerika ayağını yerli bir firmaya devretmesini, aksi takdirde ABD'de tamamen yasaklanabileceğini belirtmişti.