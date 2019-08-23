TikTok Videoları, Psikolojik Rahatsızlık Belirtisi Olabilir

Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen ve son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, kullanıcıların 15 saniyelik karaoke videoları çekmesine olanak sağlıyor. Uzmanlar, dışardan oldukça masum görünen uygulamanın aslında pek çok olumsuzluğa sebebiyet verdiğini söylüyor.

AA 'ya konuşan Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TikTok gibi uygulamaların en fazla gençler ve çocuklar tarafından kullanıldığına dikkat çekti.

Platformdaki küfür ve argo kullanımının, şiddet, cinsellik, siber zorbalık ve uyuşturucuya teşviğin had safhaya ulaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Kırık, “Bu tarz uygulamalar hem çocuklarımızın hem de toplumun milli ve manevi değerlerini zedelemektedir. Bu konuda aileler ve gençler çok dikkatli olmalı” dedi.

Doç. Dr. Kırık, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok uygulaması yüzünden çok sayıda kişinin intihara sürüklendiğini aktardı. TikTok’un çocukların kişisel bilgilerini yasadışı topladığı için ABD Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Kırık, uygulamayı kullananların yüzde 66'sının 30 yaşından küçük olduğunu dile getirdi.

Çocukların uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalmaması adına TikTok uygulamasının ayarlar sekmesindeki dijital refah özelliğindeki kısıtlı mod seçeneğinin mutlaka kullanılması gerektiğini ifade eden Kırık, ebeveynlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Seçer ise, TikTok gibi uygulamalardaki ilginç videolar ve paylaşımlar ile kısa sürede fark edilme, beğenilme ve ünlü olma çabalarının psikolojik rahatsızlık belirtisi olduğunu belirtti.

Ülkemizde her yaştan 30 milyona yakın kullanıcısı bulunan TikTok, geçtiğimiz yıl tüm dünyada 660 milyon kez indirilmişti.