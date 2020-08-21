TikTok Videoları Silindi! İşte Nedeni

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına nispeten çok daha yeni bir sosyal medya uygulaması olmasına rağmen uygulama mağazalarında sürekli olarak rekor sayıda indirme sayısına ulaşan ve bu başarının devamını getirmek için azami seviyede çaba sarf eden TikTok'ta 380.000 video silindi. Silinen TikTok videoları ile ilgili detaylar haberimizde.

TikTok Videoları Neden Silindi?

TikTok, perşembe günü yaptığı açıklamada, nefret söylemine karşı sıkı bir mücadele veren bir sosyal medya uygulaması olarak 2020 yılının başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde 380.000'den fazla video ve 64.000'den fazla yorumu topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırdığını duyurdu. Şirket ayrıca nefret dolu içerik paylaşımlarda bulunmasından veya tutum sergilemesinden ötürü 1.300'ün üstünde hesabı kalıcı olarak yasakladı.

Nefret dolu içeriklere yaptırımlarını sayılarla ifade eden TikTok'a göre sayılar nefret dolu içerik ve davranışları yakalamakta %100 başarı oranına sahip değil ama şirketin nefret söylemine yer vermediğini, nefret dolu içerikler yayımlayan ve insanları rahatsız eden hesaplara uygulanacak olan yaptırımları en net biçimde gösteriyor.

TikTok, sosyal medya platformunda nefret dolu içeriklerin bulunmasını daha da zorlaştıran yeni bir algoritma üzerinde çalışıldığını da ifade etti. Nefret dolu içeriklerin yayılmasını önlemek için uygunsuz içerikleri ve sonuçları kaldırmak için çeşitli yaklaşımlar uygulandığını belirten TikTok, bu konu ile ilgili çalışmalarının sonucunda sosyal medya kullanıcılarının daha huzurlu ve güvenli bir sosyal medya uygulaması kullanmasına yardımcı olacağını söyledi.