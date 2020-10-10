20 Yaşındaki Kadın TikTok Videosu Çekerken Öldü

Sosyal medya uygulamaları özellikle son birkaç senedir insanların hayatının vazgeçilmez araçlarından biri olmaya devam ediyor. TikTok, insanlar üzerinde bağımlılık etkisini sürdüren sosyal medya uygulamalarından sadece bir tanesi ancak söz konusu sosyal medya platformu ile ilgili ölümlerin sayısı giderek artıyor. 20 yaşındaki kadının TikTok videosu çekerken hayatını kaybetmesi ise insanların sosyal medya platformu hakkındaki düşüncelerinin büyük ölçüde değişmesine neden oldu.

TikTok Videosu Çekerken Hayatını Kaybetti

Mexico News Daily tarafından paylaşılan bilgilere göre Meksika'nın Chihuahua şehrinde TikTok videosu çeken 20 yaşındaki Areline Martínez isimli bir kadın, kendisinin ve arkadaşlarının kaçırılmasının sahnelendiği bir videonun çekiminde yanlışlıkla ateşlenen silah yüzünden kafasından vurularak öldürüldü. Areline Martínez, sosyal medyada platformunda daha önce çekmek istediği videoya benzer birkaç benzer video daha çekmişti.

Martinez'in hayatını kaybetmeden önceki görüntüleri sosyal medya platformunda yayımlandı. 20 yaşında kadının ve videoda yer alan diğer arkadaşlarının hayatını kaybetmeden önceki görüntülerinde gözleri bağlı bir şekilde oturduğu görülüyor. Martinez'in istediği videoya göre kendisinin ve arkadaşlarının esir alınmış gibi görünmesi gerekiyordu. Gerçek ve dolu bir silahın neden kullanıldığı açıkça belirtilmezken polis olay yerinde en az 10 kişinin bulunduğunu ifade etti.

DailyMail'de paylaşılan habere göre TikTok videosu çekiminde yer alan insanlar kazadan sonra olay yerinden uzaklaştı. Chihuahua Eyalet Savcılığı, Martinez'in vurulduğu anda orada yer alan 10 kişiden birinin olayı bildirmek için polisi aradığını belirtti. Chihuahua Eyalet Başsavcısı César Augusto Peniche, "Tahminlerimizden biri, silahın dolu olduğundan haberlerinin olmaması" dedi. Martinez'in cesedi cuma günü saat 22.00'de elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu. Genç kadın vurulduktan sonra şüphelilerin Jeep Cherokee ile olay yerinden kaçtığı tespit edildi ancak nerede oldukları henüz bilinmiyor.

Areline Martínez, raporlara göre 1 yaşındaki bir çocuğun annesiydi. Genç kadının anısına bir Facebook sayfası kuruldu. Martinez'ın anısına kurulan Facebook sayfasının arkadaşları ve akrabaları tarafından kurulduğu biliniyor. 20 yaşında hayatını kaybeden Martinez'in anısına kurulan sayfada ise yüzlerce yorum yapıldı.