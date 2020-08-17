TikTok Videosu Çekti Hapis Cezası Aldı: Mısırlı Fenomenin Başı Belada!

Mısırlı bir fenomen TikTok videosu çekti ve başına gelmeyen kalmadı. Şimdilerde Türkiye’yle de büyük sorunları olan Mısır, genç kıza çok büyük bir ceza kesti. Bu durum ilerleyen zamanlarda diğer fenomenleri de zor durumda bırakabilir. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Sosyal medya platformları, çeşitli ülkelerden tepkiler alabiliyor. Bu nedenle hepsinin kendisine özel stratejileri olduğunu söylemek mümkün. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de benzer kararlar alınmıştı ve birçok sosyal medya uygulamasının ceza alma ihtimali ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çok daha başka bir ülkenin aldığı karar gündeme bomba gibi düştü.

Mawada TikTok videosu çekti, para cezası aldı

22 yaşındaki Mısırlı üniversite öğrencisi Mawada, TikTok videosu çeken fenomenler arasında yer alıyordu. Buraya kadar herşey normal gibi görünse bile Mısır mahkemesi tarafından alınan bir karar herşeyi anormal bir hale getirdi.

TikTok kızları olarak isimlendirilen ve içerisinde Mawada'nın da yer aldığı 5 kişi, hiç beklemedikleri bir ceza aldı. 20 bin dolarlık para cezasının yanı sıra iki senelik hapis cezası da alan bu fenomenler neye uğradığını şaşırdı. Mawada'nın kardeşi Rahma al-Adham, konuyla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada, "Neden ona ceza verdiler? Diğer aktrisler çok daha müstehcen şekilde giyiniyordu. Mawada bir aktris olmak istiyordu" ifadelerine yer verdi.

Mawada'nın 17 fotoğrafını aleyhine delil olarak kullanan yetkililer, büyük ceza almasına neden oldu. Mawada'nın kardeşi, "Mawada gerçekten çok etkilendi. Cezalar son derece gerekçesiz şekilde verildi. Videolarından bazıları gerçekten de sosyal normlara ve geleneklere uymasa dahi hapis bir çözüm değil. Hapishane suçluları doğurur. Yetkililer en azından rehabilitasyonu tercih edebilirdi." ifadelerine yer vererek durumu çok iyi özetledi. Sizce bu fenomene verilen ceza doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.