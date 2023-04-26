TikTok'ta Yapay Zeka Aracılığıyla Avatar Oluşturmak Artık Mümkün!
TikTok'un yeni yapay zekâ aracı, görsellerinizi kullanarak birbirinden farklı avatarlar elde etmenize olanak tanıyor. İşte detaylar!
Yeni aracın görüntülerini ve videosunu paylaşan sosyal medya danışmanı Matt Navarra'ya göre TikTok, yapay zekâ tarafından üretilen profil resimleri oluşturacak bir özellik üzerinde çalışıyor.
Araç ilk bakışta Prisma Labs'ın Lensa uygulamasında görebileceğinize benzer görseller yaratıyor ancak doğrudan TikTok'a yerleştirileceğinden, yakında akışınızda gezinirken çok daha fazla yapay zekâ yapımı avatar görebilirsiniz.
TikTok'un Avatar Yapay Zekâ Aracı Nasıl Çalışıyor?
TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷— Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023
View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt
Navarra, aracın sizden üç ila on fotoğraf göndermenizi ve ardından nihai yapay zekâ yapımı fotoğraflar için iki ila beş farklı stil arasından seçim yapmanızı istediğini söylüyor.
Bunu yaptıktan sonra fotoğrafların gerçekten oluşturulması biraz zaman alıyor. Hazır olduklarında onları indirebilir veya birini avatarınız olarak ayarlayabilirsiniz.
Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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