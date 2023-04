TikTok'ta Yapay Zeka Aracılığıyla Avatar Oluşturmak Artık Mümkün!

Yeni aracın görüntülerini ve videosunu paylaşan sosyal medya danışmanı Matt Navarra'ya göre TikTok, yapay zekâ tarafından üretilen profil resimleri oluşturacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Araç ilk bakışta Prisma Labs'ın Lensa uygulamasında görebileceğinize benzer görseller yaratıyor ancak doğrudan TikTok'a yerleştirileceğinden, yakında akışınızda gezinirken çok daha fazla yapay zekâ yapımı avatar görebilirsiniz.

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷



View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt