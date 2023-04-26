TikTok'ta Yapay Zeka Aracılığıyla Avatar Oluşturmak Artık Mümkün!

Yeni aracın görüntülerini ve videosunu paylaşan sosyal medya danışmanı Matt Navarra'ya göre TikTok, yapay zekâ tarafından üretilen profil resimleri oluşturacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Araç ilk bakışta Prisma Labs'ın Lensa uygulamasında görebileceğinize benzer görseller yaratıyor ancak doğrudan TikTok'a yerleştirileceğinden, yakında akışınızda gezinirken çok daha fazla yapay zekâ yapımı avatar görebilirsiniz.

TikTok'un Avatar Yapay Zekâ Aracı Nasıl Çalışıyor?

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷



View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

Navarra, aracın sizden üç ila on fotoğraf göndermenizi ve ardından nihai yapay zekâ yapımı fotoğraflar için iki ila beş farklı stil arasından seçim yapmanızı istediğini söylüyor.

Bunu yaptıktan sonra fotoğrafların gerçekten oluşturulması biraz zaman alıyor. Hazır olduklarında onları indirebilir veya birini avatarınız olarak ayarlayabilirsiniz.

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