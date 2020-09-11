ABD Başkanı Trump Duyurdu: TikTok Yasağı İçin Son 4 Gün

ABD Başkanı Trump, TikTok ABD operasyonlarının satışını imzalaması için fazladan zaman vermeyecek ve Çinli şirketin alıcı bulmak için yalnızca 15 Eylül'e kadar zamanının kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz gün gazetecilere konuşan Başkan Trump, "Ne olacağını göreceğiz. TikTok ya kapatılacak ya da satacaklar. Bu yüzden güvenlik nedeniyle ülkede TikTok'u kapatacağız ya da bize satmalarına izin vereceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu ve TikTok yasak süresinin uzatılmayacağını söyledi:

"Son teslim tarihlerini uzatmıyorum, 15 Eylül'e kadar süresi var TikTok'un. TikTok son tarihinin uzatılması mümkün değil. Ya ABD operasyonlarını satmaları gerekiyor ya da ABD'ye veda etmeliler"

Trump'tan TikTok'u ABD'lilere satın çağrısı

Trump'ın bu sözlerine karşılık Beyaz Saray yetkilileri ise TikTok'un ana şirketi ByteDance'e daha fazla zaman vermek için son tarihi geri almayı düşündüklerini bildirdi. Çin hükümeti tarafından kabul edilen teknoloji ihracat yasasına göre TikTok'un satılması için özel lisans alması gerekiyor.

TikTok'u satmayalım, ABD'li ortak bulalım

Trump yönetimi satışın ne zaman gerçekleşmesi gerektiği konusunda açıklama yapmıyor olsa da, Microsoft ve Walmart ortaklığı ve Oracle tarafından yönetilen ByteDance yatırımcıları en büyük satın alma taliplilerini oluşturuyor. TikTok daha önce yaptığı açıklamada Trump ile konuşacaklarını ve TikTok'u satmak yerine ABD'li bir ortak bulacaklarını söylemişti.

Ayrıca TikTok'un 24 Ağustos'ta ABD'ye yasal hak davası açmasının ardından işler daha da karışmıştı. ABD hükümetinin davaya yanıt vermek için 26 Ekim'e kadar süresi bulunuyor.