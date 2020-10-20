TikTok Yasağı Bir Ülkede Sona Erdi!

Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkelerle arasındaki sorundan ötürü sık sık gündeme gelen sosyal medya uygulaması TikTok geçen haftalarda birçok ülkede yasaklanmıştı. Bir ülkenin aldığı son kararla birlikte TikTok yasağı olan ülkelerin sayısında önemli bir azalma meydana geldi. Peki, sosyal medya platformu hakkında alınan yasaklama kararı hangi ülkede iptal edildi?

TikTok Yasağı Hangi Ülkede İptal Edildi?

Geçtiğimiz haftalarda TikTok'un yasaklı olduğu ülkelerin arasına Pakistan da katılmıştı. TikTok yasağı ülkede ortalama olarak 10 gün boyunca uygulandıktan sonra TikTok'un yasaklı olduğu ülkelerden bir sayı daha azaldı. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, yaptığı açıklamada, TikTok'un artık sosyal medya uygulamasında yer alan içerikleri toplumsal normları ve Pakistan yasalarını göz önünde bulundurarak yöneteceğinin garantisini verdiğini söyledi.

Pakistan, Sensor Tower'a göre toplam 43 milyon indirme sayısı ile TikTok'un büyümesine en çok katkıda bulunan önemli ülkelerden biri konumunda olduğu için sosyal medya platformunun ülkede yasaklı olması durumunda TikTok'un büyük oranda kullanıcı kaydebilir. TikTok geçen haftalarda yapılan yasaklama işlemi sırasında Pakistan'ın isteklerine kulak vermemiş olsa da yasaklamanın 10 gün sonrasında Pakistan'ın taleplerine karşılık vermeye başladı.

TikTok Pakistan'da Neden Yasaklanmıştı?

Pakistan tarafından yaklaşık olarak iki hafta önce yapılan açıklamada, Çin merkezli ByteDance tarafından geliştirilen popüler sosyal medya uygulamasının ahlaksız ve uygunsuz içerikleri filtrelemediğini dile getirdi. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda TikTok yasağı getirmişti ve sosyal medya uygulamasına Pakistan'dan bağlanan sosyal medya kullanıcılarının erişimine kapatılmıştı.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Toplumun farklı kesimlerinden video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik gelen şikâyet sayılarından dolayı Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, uygulamanın engellenmesi konusunda talimat yayımladı" ifadelerini kullanmıştı. Pakistan tarafından yapılan açıklama aslında sosyal medya uygulamasındaki içerikler kontrol altına alındığında erişim yasağının kaldırılabileceğini işaret etmişti.