TikTok Yeni YouTube Olma Yolunda: Yatay Video Testleri Başladı!

Şirket TechCrunch'a yaptığı açıklamada, TikTok'un küresel olarak belirli kullanıcılarla yeni bir yatay tam ekran modunu test ettiğini doğruladı. Test özelliğine erişimi olan kullanıcılar, kare veya dikdörtgen videolarda artık yeni bir "tam ekran" seçeneği görecek. Seçeneğe tıkladığınızda video, telefonunuzdaki tüm alandan yararlanan tıpkı YouTube'taki gibi yatay bir tam ekran moduna geçecek.

Test edilen bu özellik, TikTok ve YouTube'un son zamanlarda birbirlerinden özellik kopyaladığı dönemde geliyor. Bu yılın başlarında TikTok, kullanıcılarına 10 dakikaya kadar uzunlukta videolar yükleme olanağını kullanıma sunmuştu. Bu imkân sayesinde içerik oluşturucular, videonun uzunluğu hakkında çok fazla endişelenmek zorunda kalmadan ve YouTube gibi alternatiflere başvurmadan videolarını TikTok'a yükleyebilmeye başlamıştı.

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Artık TikTok bir süredir uzun biçimli içeriği desteklediğine göre şirketin bu tür videoları izleyen kullanıcıların izleme deneyimini geliştirirken aynı zamanda içerik oluşturucular için yaratıcı deneyimi daha iyi hâle getirmek istemesi de şaşırtıcı değil. Çoğu zaman içerik oluşturucular, kullanıcıların bir videoyu yatay olarak kaydettikleri takdirde oynatılacak içeriğin keyfini tam olarak çıkarabilmeleri için videonun başına bir "telefonunuzu çevirin" mesajı ekliyordu. Bu yeni özellikle birlikte içerik oluşturucuların artık bunu yapması gerekmeyecek.

Bazı insanlar test edilen bu yeni özelliği ve getirdiği imkânları memnuniyetle karşılasa da bundan herkes hoşlanmayabilir. TikTok, diğer şirketlerin hızla kopyaladığı dikey video kaydırma biçimini büyük ölçüde popüler hâle getiren ilk uygulama konumunda, bu nedenle kullanıcılar dikey videolara bu denli alıştıktan sonra yeni tam ekran modundan tam olarak hoşlanmayabilir.

Herhangi bir test edilen özellikte olduğu gibi TikTok'un tam ekran modunu tüm kullanıcılara geniş çapta ne zaman sunmayı planladığı veya planlayıp planlamadığı bilinmiyor.