TikTok Yeni 'Fotoğraf Modu'nu Tanıttı

TikTok'un rakipleri, kısa biçimli video paylaşım uygulamasının en başarılı özelliği olan video dizaynı ve sunumunu bir süredir kendi platformlarına kopyalıyor ve herkes platformunu videolu biçime döndürürken, TikTok ilginç bir şekilde fotoğraf paylaşımlarına odaklanıyor.

Perşembe günü TikTok bir dizi yeni düzenleme ve oluşturma özelliği duyurdu ancak göze çarpan tek araç Fotoğraf Modu oldu. Çünkü TikTok'un resmi duyurusunda paylaştığı görsel, Instagram'a çok benzeyen fotoğraf gönderilerini gözler önüne seriyor.

TikTok, Instagram Vari Fotoğraf Paylaşımına Geçiyor

Fotoğraf Modu'nun kullanıcıların profilinde birden fazla fotoğraf yayınlamasına izin vermesi bekleniyor. TikTok'un duyurusu, takipçilerin öne çıkan fotoğraflar arasında gezinmesine izin vereceğini ve fotoğrafların "birbiri ardına otomatik olarak görüntüleneceğini" belirtiyor.

Yeni Fotoğraf Modu'na bakıldığında en dikkat çeken şey aşırı derecede Instagram gönderilerine benziyor oluşu ancak Fotoğraf Modu'nu standart bir Instagram gönderisinden ayıran önemli bir özelliği var. Fotoğraf Modu üzerinden paylaştığınız fotoğraflara müzik ekleyebilirsiniz. Fotoğraf Modu bugün Dünya çapında kullanıma sunuldu.

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, TikTok'a yetişmek için uğraşırken TikTok'un hâlâ kendi çizgisini bozmadan devam ediyor.