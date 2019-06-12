TikTok Yeni Kampanyası #TikTokTravel'ı Duyurdu

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok, kullanıcılara seyahat anlarını yaratıcı bir şekilde yakalamaları ve paylaşmaları konusunda ilham vermek amacıyla 100 ülke ve bölgede küresel bir seyahat kampanyası başlattı.

TikTok'tan Yeni Seyahat Kampanyası

Türkiye'nin zengin doğa güzellikleri, eşşiz lezzetleri, farklı kültürleri barındıran tarihi dokusu ve Türk insanının misafirperverliği; TikTok'un sunduğu kendine has video düzenleme teknikleriyle milyonlarca kullanıcıyla paylaşılıyor. Ülkemizin dünyaca ünlü İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Mardin, Göbeklitepe, Karadeniz gibi eşsiz güzelliklerini, ilham verici ve yaratıcı TikTok paylaşımlarıyla tanıtılmakta.

#TikTokTravel kampanyası tüm dünyada şimdiden 200 milyona yakın görüntülenmeye ulaştı. Kampanyanın Türkiye ayağı olan #GüzelTürkiyem kampanyası ise 60 milyon görüntülenme ile büyük başarı yakaladı. Son 5 gün içinde, #TikTokTravel, hastagi ile 300.000 video paylaşıldı ve toplam 210 milyon görüntülenmeye erişildi.

#TikTokTravel, TikTok'un en iyilerini bir araya getirmekte. Bu kapsamda uygulama içerisinde bağımsız sanatçıları keşfetmeye ve desteklemeye yönelik yenilikçi bir müzisyen programı olan TikTok Spotlight öne çıkmakta. Kullanıcılar bu kampanyaya özel olarak hazırlanan Summer adlı şarkı eşliğinde yaratıcı paylaşımlar hazırlayabiliyorlar.

Sizler TikTok'un yeni başlattığı kampanya hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!