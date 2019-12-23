TikTok Yeni Merkezi için Şehir Aramaya Başladı

Son günlerin en çok konuşulan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok, farklı merkezlere ofisler açarak, Çin dışına yayılmaya hazırlanacağını duyurdu. Henüz uygulamanın yeni merkezlerinin hangi şehirlerde kurulacağı bilinmezken, düşünülen şehirlerin bazıları gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 75 milyar dolar değere ulaşan ve yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye devam eden TikTok, Çin merkezli Bytedance tarafından geliştirilmişti. Şimdilik ana merkezi Çin'de bulunan TikTok için yeni projeler geliştirmeye devam eden Bytedance'ın, Singapur, Londra ve Dublin'den birinde merkez ofis açmak üzere girişimlerine başladığı dile getirildi.

The Wall Street Journal'da yayınlanan haberde, Çin merkezli sosyal medya şirketinin henüz Amerika Birleşik Devletleri'ne girme fikrinin bulunmadığı, özellikle Huawei ve ABD arasında yaşanan gerginlikten sonra risk almak istediği söylendi.