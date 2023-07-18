TikTok'un Yeni Oyun Trendleri Raporu: Oyun İçeriklerinin İzlenmeleri Hızla Büyüyor!

TikTok, oyun endüstrisine odaklanan What's Next Report serisine yeni bir ek olan Oyun Trendleri Raporunu açıkladı. Rapor, oyun kültüründe ortaya çıkan tüketici davranışlarını inceliyor ve oyun içeriğinin geçtiğimiz yıl platformda 3 trilyondan fazla görüntülendiğini vurguluyor.

Özellikle Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan (METAP) bölgesi için hazırlanan rapor, markalara toplulukla etkili bir şekilde etkileşim kurma ve TikTok'ta başarılı oyun içeriği oluşturma konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Kadınlar %53'lük Temsil ile Türkiye'nin Oyun Sahnesine Hâkim

Türkiye, 28 milyon yetişkin oyuncusuyla etkileyici bir oyuncu sayısına sahip. Son 12 ay içinde oyun oynamaya başlayan bireylerin %73'ünün kadın olması ise raporun en dikkat çekici noktası.

Türkiye'nin dijital içeriğe aç ortamında, oyun incelemeleri ve özetleri sırasıyla %71 ve %68 etkileşimle en çok tüketilen içerikler olarak ortaya çıkmakta. Ayrıca Türkiye'deki TikTok oyuncuları, sosyal medya deneyimleri ve oyun alışkanlıklarıyla ilgili tüm kriterlerde önemli farklılıklar gösteriyor:

Oyuncuların %60'ı sosyal medyada reklam gördükten sonra oyun indiriyor.

%59'u sosyal medya üzerinden önerilen oyunlara para harcamaya meyilli.

%66'sı oyun topluluğu ile bağlantı kurmak için sosyal medya platformlarını kullanıyor.

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Doğu Avrupa Oyun Sektörü Başkanı Sezer Değirmenbaşı bu değerlendirmeler ve raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"What's Next: Oyun Trendleri Raporu, TikTok'un nasıl oyun kültürü ve eğlencenin birleştiği bir alan hâline geldiğini ve farklı geçmişlere sahip oyunculara topluluklarını bulma, keşfetme, bağlantı kurma ve heyecan verici yeni yollarla yaratma şansı sağladığını gösteriyor. Küresel oyun topluluğumuzun gücünü sergilemekten ve markalara yeni kitlelerle etkileşim kurmak için platformumuzdan nasıl yararlanabileceklerini göstermekten heyecan duyuyoruz."

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