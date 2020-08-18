TikTok'a Yeni Talip Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, bildiğiniz üzere Çinli TikTok'un 90 gün çerisinde Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise yasaklanacağını söylemişti. Ardından Microsoft'un TikTok'u satın almak için girişimlerde bulduğunu konuşulmuştu. Şimdi ise Oracle'ın TikTok'u satın almak için görüşme yaptığı iddia edildi.

Oracle TikTok'u Satın Mı Alıyor?

The Verge'ın aktardığı habere göre yazılım şirketi Oracle, TikTok'u satın almakla ilgilendiğini belirtti. TikTok'un sahibi Bytedance'ın hangi Amerikan şirkete uygulamayı satacağı büyük merak konusu. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Donald Trump geçtiğimiz gün ByteDance'ın ABD'nin ulusal güvenliğini bozacak şekilde harekete geçebileceğine inandıran kanıtlar var açıklamasını yapmıştı. Yapılan açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

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