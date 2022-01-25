Tiktok Yeni Video Avatar Araçlarını Ve Sesli Canlı Yayınları Test Ediyor

Tüm dünyada sıklıkla tercih edilen platformlardan biri olan TikTok, içerik üretici sayılarını artırmak için yeni geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Twitch benzeri ücretli abonelik sistemine geçiş yapacağı geçtiğimiz günlerde belli olan TikTok’un yeni avatarlar, sesli canlı yayınlar ve ekran paylaşımları ile ilgili olarak geliştirmelerini test ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya platformları arasında öne çıkmak için çabalayan şirket, şu an için sesli canlı yayınlar, ekran paylaşımı, grup sohbetleri ve yeni Bitmoji benzeri avatarlarını test ediyor.

Avatar işlemi, Apple’ın 'Memoji'sine benziyor. Bu, seçtiğiniz Memoji karakterini dijital bir kukla olarak kullanmanıza olanak tanıyor ve kameraya bakarken eylemlerinize yanıt olarak karakteri hareket ettirebiliyor.

Potansiyel Sızıntılar

Twitch benzeri abonelik sisteminin yanında bir dizi yeni değişiklik yapan TikTok, yalnızca abonelere özel yorum bölümleri ve ifadeler üzerinde geliştirmelerini sürdürüyor. Sosyal medya analisti Matt Navarra’nın fark ettiği bu yeni özellikler, potansiyel bir sızıntı olarak değerlendiriliyor.

Ancak yine de TikTok’un yeni bir şeyler deniyor olması bunu gerçekten yapacağı anlamına da gelmiyor. Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını her zaman düşünüyoruz’ ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu özelliklerin gerçekten dikkate alındığını doğruladı ancak TikTok yeni fikirler denediğinde, amacın kullanıcılardan geri bildirim almak olduğunun da altını çizdi.

Bu sızdırılan özelliklerden bazıları, ücretli içerik oluşturucu abonelikler gibi herkese açık olarak test edildi. Ancak doğrudan Twitch'ten ödünç alınan ve yalnızca abonelere yönelik olan ifadeler ve yorum bölümleri, yakın zamanda yapılan bir başka TikTok testi bağlamında anlamlı olabilir.

TikTok ayrıca, kullanıcıların açıklamada veya klibe ekli çıkartmalarda kendi seçtikleri terimleri içeren içeriği sansürlemelerine olanak tanıyan anahtar kelime filtreleriyle kullanıcılara daha fazla güvenlik seçeneği sunmak istiyor.

TikTok, zaten Aralık ayındaki bir blog gönderisinde, ‘İnsanların ‘Sizin İçin’ beslemelerinde görmek istemedikleri içerikle ilgili kelimeleri veya hashtagleri seçmelerine izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyoruz’ açıklamasında bulunmuştu.

Avatarlar ve yalnızca sesli canlı yayınlar gibi diğer sızdırılmış fikirler, TikTok'un genişlemesi için diğer potansiyel yollara işaret ediyor. Bunun yanında bu özelliklerin hiçbiri henüz canlı test aşamasında değil.