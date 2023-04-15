TikTok, Bir ABD Eyaletinde Daha Yasaklanabilir!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan ve kullanıcıların müzik veya diğer seslere ayarlanmış kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan TikTok uzunca bir süredir gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle inceleme altında.

Geçtiğimiz süreçte bazı ABD eyaletleri TikTok'taki içerikle ilgili endişelerini dile getirmişti. Son zamanlarda Montana, TikTok'un eyalet içinde faaliyet göstermesini yasaklayacak bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Tasarı yasalaşırsa, Montana'daki uygulama mağazalarının uygulamayı indirmeye sunması yasaklanacak ve TikTok'un eyalet içinde faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

TikTok'a Arka Arkaya Yasaklama Kararları

Tasarıda TikTok'un "tehlikeli içeriği" ve TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketinin kullanıcı verilerini Çin'in Komünist Partisi'ne teslim etmeye zorlanma potansiyeline ilişkin endişeler dile getiriliyor. Tasarıyı eleştirenler, internet kullanımı üzerinde hükûmet kontrolü için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunuyor. Bazı uzmanlar da tasarıyı çok muğlak ve neredeyse uygulanamaz olmakla eleştiriyor.

Montana'nın TikTok kullanımını kısıtlama arayışında yalnız olmadığını belirtmek gerek. ABD'deki 50 eyaletin yarısından fazlası uygulamayla ilgili benzer endişelerini dile getirmiş durumda. ByteDance, ABD hükûmetinin TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini durdurma taleplerine, ABD verileri etrafında bir güvenlik duvarı oluşturacak "Project Texas" önerisiyle yanıt verdi ancak bazı düzenleyiciler bu düşünceden tatmin olmamış durumda.