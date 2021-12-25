TikTok Yeniden Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

TikTok yeniden paylaşma özelliğini küçük bir kullanıcı grubu ile test etmeye başladı. Yeni özelliği gösteren gönderilern yayımlanması ile sosyal medya platformunda yayımlanan gönderilerin yakın bir zamanda başka kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılabileceği öğrenildi.

Kev Adriano tarafından yayımlanan ve Matt Navarra tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde görülebileceği üzere bazı kullanıcılar artık paylaşım seçeneklerinde yeni bir seçeneğe kavuştu. Bu seçeneği görebilen kullanıcıların sayısı şimdilik çok az olsa da oldukça yakın bir zamanda bütün kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Ekran görüntülerine bakıldığında bir gönderi yeniden yayımlandığında gönderiyi kimlerin yayımladığı gönderinin sahibi tarafından görüntülenebileceği görülüyor.

TikTok Yeniden Paylaşma Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

TikTok'un yeniden paylaşma özelliği şimdilik küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Bu, özelliğin oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor ancak TikTok tarafından şimdilik özelliğin ne zaman çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını, herhangi bir ipucu vermediğini de belirtmek gerekiyor.

Yeni özellik ile hem normal kullanıcılar takip ettiği bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşabilecek hem de kullanıcının kendisi daha önce paylaşmış olduğu bir gönderiyi yeniden paylaşabilecek. Bu açıdan bakıldığında özelliğin Twitter'ın "retweet", Facebook'un "paylaş" özelliğine benzediği söylenebilir.

TikTok'un diğer sosyal medya platformlarında yer alan yeniden paylaşma özelliğini denemek için çalıştığını görmek ilginç olsa da bu özelliği kullanmanın bazı olumsuz etkileri olduğunun göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Örneğin Twitter'ın retweet özelliği sayesinde her gün sayısız yanlış bilgi hızla yayılıyor ve bunun gerçekleşmesindeki en önemli etken, retweet özelliğinin sağladığı kolaylık olarak görülüyor. Kullanıcılar, herhangi bir tweeti sadece bir iki dokunuşla kolaylıkla hesabında paylaşabiliyor ve bu da doğruluğu kanıtlanmamış, bazı kişilere zarar vermesi muhtemel olan bilgilerin kısa süre içinde yayılmasına neden oluyor.

Twitter, geçen yıl bunun farkında olarak Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde yorumsuz yeniden tweetleme özelliğini devre dışı bıraktı. WhatsApp da salgın sırasında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için bir mesajın yeniden ne kadar paylaşılabileceğine yönelik sınırlama getirdi.

Peki, siz yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok yeniden paylaşma özelliğini getirmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.