TikTok Yıldızları Klozet Yalayarak Koronavirüse Meydan Okudu!

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında pek çok farklı akıma şahit olmak mümkün. Geçtiğimiz saatlerde TikTok üzerinde başlayan Coronavirus Challange ise pek sıradan bir akım değil.

Sağlıkları Tehdit Altında!

Ava Louise tarafından başlatılan akım, başlıktan da anlayabileceğiniz gibi klozet benzeri hijyen yoksunu mekanları yalayarak Covid-19'a meydan okumayı hedefliyor.

Akım sosyal medya platformları üzerinde kısa bir sürede yayılırken pek çok kişinin de akıma katıldığı gözlemleniyor. Bazıları bunun komik ve eğlenceli olduğunu düşünürken bazıları ise bu kişilerin doğal seçilim yolu ile elenecek kişiler olduğunu vurguluyor.

Her ne olursa olsun salgının önemsenmesi gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Covid-19'a karşı almanız gereken tedbirleri almanız sağlığınız için oldukça önemli.

Lafı daha da uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakalım. Video ile ilgili görüşlerinizi hemen aşağıdan bizlerle paylaşmayı unutmayın.