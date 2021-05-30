TikTok'ta Mıknatıslı Piercing Akımı: Onlarca Çocuk Hastanelik Oldu!

Tiktok'ta mıknatıslı piercing akımı ortaya çıktı. Sosyal medya akımında kullanılan süper manyetik toplar, onlarca çocuğun hastanelik olmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuklar acil ameliyata alındı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

TikTok'ta Mıknatıslı Piercing Akımı Nedir?

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan birçok akım, insanların sağlığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebiliyor. Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'ta ortaya çıkan yeni akım, 65 çocuğun hastanelik olmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocukların ameliyata alındığı belirtildi.

Akıma katılmak isteyen TikTok kullanıcıları, piercing varmış gibi göstermek için dillerine süper manyetik toplar yerleştiriyor. Dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları yanlışlıkla yutan kişiler, çok büyük bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalabiliyor.

İngiltere’de yer alan Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu akım ile ilgili çok kritik bir uyarıda bulundu. NHS tarafından aktarılan bilgilere göre süper manyetik topları, yanlışlıkla yutulduğu takdirde bağırsak ya da kan damarlarını delebilir.

NTV'deki habere göre NHS, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birden fazla 'süper güçlü' mıknatıs, yutulursa veya mıknatıslar metal bir nesneyle yutulursa, bağırsakların farklı kısımlarından güçlü bir şekilde birbirlerine çekilebilirler" ifadelerini kullandı.

NHS tarafından aktarılan bilgilere göre bağırsak dokusu sıkıştığı takdirde saatler içerisinde nekroza yani doku ölümü, bağırsak ya da kan damarlarının delinmesine neden olabilir. Bu sebepten ötürü acil müdahale ve tedavi çok büyük bir hayati önem taşıyor.

Manyetik topların genellikle oyuncak olarak satıldığının altını çizen Ulusal Sağlık Servisi, son zamanlarda genç TikTok kullanıcıları arasında sahte dil piercingi olarak kullanıldığını belirtti. Söz konusu mıknatısların yutulması nedeni ile son 3 yıl içerisinde en az 65 çocuğun acil ameliyat için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşayan bir çocuk, dilinin her iki tarafına piercing varmış gibi göstermrek için manyetik toplar yerleştirmişti. Yanlışlıkla 15 manyetik topu yutan çocuk, kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılmıştı. Akıma katılmak isteyen çocuk, hastanede acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat esnasında çocuğun apandistinin ve bağırsağının bir kısmının alındığı belirtilmişti.