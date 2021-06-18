TikTok'un Sahibi ByteDance 2020'de Kazancını İkiye Katladı

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un sahibi ByteDance, geride bıraktığımız yıl kazancını ikiye katlayarak büyük bir başarının altına imza attı. Şirket, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın önüne çıkardığı bütün engellerin ardından kazanç oranını arttırdı.

TikTok'un Sahibi ByteDance Kazancı Ne Kadara Ulaştı?

Şu anda dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'un arkasındaki Çinli şirket ByteDance, 2020 senesinde kazancını ikiye katlamayı başardı. Şirketin personellere gönderdiği bir notta firmanın toplam gelirinin 2020 yılında yüzde 111 artarak 34,3 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Şirketin elde ettiği kazanç esasında TikTok'un şu anda küresel pazarda ne kadar etkili bir isim olduğunu gözler önüne seriyor. ByteDance ve diğer bazı Çin merkezli teknoloji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin baskısına giderek daha fazla maruz kaldığı bugünlerde elde ettiği başarı oldukça inanılmaz görünüyor.

Personellere iletilen notta ayrıca ByteDance'ın geçen yılın aralık ayında aylık yaklaşık 1,9 milyar aktif sosyal medya kullanıcısına ulaştığı belirtildi. Bir ByteDance sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada notun doğru olduğunu belirterek şirketin elde ettiği kazancı kullanıcı sayısını doğruladı.

TikTok İndirme Rekoru Kırmaya Devam Ediyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olmaya devam eden TikTok, her ay en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sırada yer almaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalarında Facebook, Instagram ve WhatsApp Messenger üçlüsünün önüne geçerek listenin birinci sırasına yerleşti.

Sensor Tower tarafından paylaşılan listedeki uygulamaların tamamı sırasıyla şu şekildeydi:

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Messenger Messenger Zoom Snapchat CapCut Telegram Josh

Nisan ayında en çok indirilen uygulamalar da yukarıdaki listeden çok farklı değildi. Listenin ilk sırasında yine geçen ayın birinci ismi TikTok yer aldı. Onu ise sırasıyla Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Zoom, Telegram, CapCut ve Google Meet takip etti.

Şirketin ilettiği nota göre sosyal medya platformunun kullanıcı sayısı artık 1,9 milyara ulaşmış durumda. Bu da onun en çok indirilen uygulamalar listesinde neden zirvede olduğunu açıklıyor.