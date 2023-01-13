Apple CEO'su Tim Cook'un 2023'te Kazanacağı Para Belli Oldu

Apple'ın yayınladığı yıllık dokümana göre Tim Cook geçen yıla göre yaklaşık %40 daha düşük maaş alıyor ve ilginç olan bu karar doğrudan CEO'nun kendisinden geliyor.

Teknoloji devinin 2022'de hissedarlara yönelik yıllık danışma toplantısında, yöneticilere yönelik tazminat teklifleriyle ilgili olarak kullanılan "Say on Pay" oylarının yalnızca %64'ü 2021 ücret paketlerinin korunması yönündeydi. Bu hâlâ oyların çoğunluğu olsa da onayda yüzdelik olarak yıldan yıla önemli bir düşüşü temsil ediyor. 9to5Mac'in belirttiği üzere bir önceki yıl oy kullanan hissedarların %94,9'u yöneticilere yönelik tazminat tekliflerini desteklemişti.

Tim Cook, 2023 Yılında Alacağı Maaşı %40 Düşürdü

Apple'ın Tazminat Komitesi, bu yılki ücret paketlerine karar verirken, Say on Pay oylama sonuçlarını ve Tim Cook'un "alınan geri bildirimler ışığında ücretini ayarlama" yönündeki kendi tavsiyesini dikkate aldı. Cook'un 2023 yılı için hedef maaşı, 2022 yılındaki hedef maaşına göre 35 milyon dolar azalarak 49 milyon dolar oldu. Temel ücreti hâlâ 3 milyon dolar ve yıllık nakit teşviki 6 milyon dolar olarak aynı kaldı ancak hisse senedi ödül değeri 2022'de 75 milyon dolar iken bu yıl 40 milyon dolara düştü. Ayrıca 2022'deki gibi %50-50 yerine %75 performans ve %25 zaman bazlı hak edişe sahip bir hisse senedi ödülünde mutabakata varıldı.

Gerçek şu ki, birkaç yıl önce servetini hayır kurumlarına bağışlama sözü veren Cook, hisse senedi ödülleri ve ikramiyeler nedeniyle bu yıl muhtemelen 49 milyon dolardan fazla kazanacak. Bloomberg'e göre Tim Cook 2022'de 99,4 milyon dolar kazandı ve bu, o yıl için hedeflediği maaştan 15,4 milyon dolar daha fazlaydı. 2021'de toplam maaşı ise 98,7 milyon dolardı. Danışmanlık firması Institutional Shareholder Services gibi eleştirmenler daha önce hisse senedi ödülünün ne kadar büyük olduğu ve nasıl yapılandırıldığı konusundaki endişelerini gerekçe göstererek hissedarları Cook'un ödeme paketine karşı oy kullanmaya çağırmıştı. Firma daha önce "Ödülün yarısı performans kriterlerinden yoksun" demişti.

Cook'un ücretindeki bu değişim, yönetici ücretlerine yönelik değişen tutumu yansıtıyor ve CEO meslektaşları için bir örnek oluşturuyor olabilir. Ne de olsa onun seviyesindeki bir yöneticinin kendi ücretinin düşürülmesini önermesi alışılmadık bir durum.