Tim Cook 750 Milyon Dolar Ödeme Alacak!

Ağustos 2011 tarihinden bu yana Apple'ın yönetimini üstlenen Tim Cook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda yayımlanan bir belgeye göre beş milyon hisseden oluşan bir onuncu yıl ödemesi aldı. Söz konusu hisselerin toplam değeri ise yaklaşık 750 milyon dolara tekabül ediyor.

Tim Cook'a 750 Milyon Dolarlık Ödeme

Takvimler Ocak 2009'u gösterdiğinde şirketin kurucu ortağı olan Steve Jobs, CEO pozisyonundan geçici olarak vazgeçtiğini açıklayarak yerini Tim Cook'a bırakmıştı. Birkaç aylık molanın ardından Apple'a tekrar dönüş yapan Jobs, Ağustos 2011 tarihinde CEO'luk görevinden kalıcı olarak ayrılma kararı aldı.

"Apple CEO'su olarak görevlerimi ve beklentilerimi artık karşılayamayacağım bir gün geldiğinde, bunu size bildiren ilk kişi olacağımı hep söyledim. Ne yazık ki o gün geldi." sözleri ile ayrılan Jobs'un yerine, bu sefer kalıcı olacak şekilde, Tim Cook görevlendirildi.

ABD Menkul Kıymetle ve Borsa Komisyonu'nda yayımlanan belgeye göre Cook, CEO'luk tarihinin onuncu yılında beş milyon hisse ile ödeme alacak. Bu hisselerin değeri yaklaşık olarak 750 milyon dolar civarında bir ödemeye tekabül ediyor. Tabii ki bu ödemeyi kazanabilmesi için belirli sözleşme koşulları vardı ve Cook, bunların hepsini başarı ile tamamlayarak sözleşmenin getirdiği maksimum ödemeyi almayı başardı.

Steve Jobs'a geri döndüğümüzde, görevinden ayrıldıktan iki ay kadar kısa bir süre sonra pankreas kanserine yenik düştü. Ayrılışının ilk zamanlarında Apple yöneticileri "Steve olsa ne yapardı?" vizyonu ile ilerlerken, Cook zaman içerisinde aykırı ancak güçlü fikirler ortaya koymayı başardı.

Steve Jobs'un küçük ekrana yönelik ilgisinin aksine Tim Cook, 2014 yılında daha büyük bir ekrana sahip olan iPhone 6 Plus modelini tanıttı ve iPhone, iPad, Mac, AirPods ve Watch gibi diğer ürün gruplarında sektöre yön verecek atılımlarda bulundu.

Cook'un bu on yıllık döneminde Apple hisseleri %1.100 oranında değer kazandı ve takvimler Ağustos 2018'i gösterdiğinde Apple, bir trilyon doların üzerinde değere sahip olan ilk Amerikan şirketi oldu. İki yıldan biraz daha uzun bir süre sonra ise iki trilyonun üzerinde değere ulaşan ilk şirket unvanını elde etti.

Tabii ki Tim Cook döneminde yapılan her şey birebir doğru değildi ve zaman zaman çeşitli başarısızlıklar da meydana geldi. Örneğin AirPower, yıllardır çıkış yapamayacak kadar eksik bir proje olarak havada kaldı ve HomePods gibi ürünler beklenene yakın başarılar dahi elde edemedi. Yine de AirPods ve Watch modelleri gibi sektörün lideri konumundaki ürünlerin Cook'un döneminde ortaya çıktığını da unutmamak gerekiyor.